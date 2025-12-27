Celtics contam com Jaylen Brown inspirado, superam os Pacers e alcançam quinta vitória seguida

Ler resumo

Jaylen Brown foi cestinha dos Celtics. RON HOSKINS / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Depois de um início de temporada ruim na NBA, o Boston Celtics embalou a quinta vitória consecutiva, na noite desta sexta-feira (26) , a já é o terceiro melhor time da Conferência Leste, com 19 vitórias e 11 derrotas, apenas atrás de Detroit Pistons (24 vitórias) e New York Knicks (21 triunfos).

A equipe visitante contou com a boa pontaria - foram 20 cestas de três pontos - e com um inspirado Jaylen Brown para derrotar o Indiana Pacers por 140 a 122. O ala-pivô, que tem média de 29,4 pontos na temporada, converteu 13 de 20 arremessos de quadra e acertou duas cestas de três pontos. Payton Pritchard contribuiu com 29 pontos, sendo três cestas de três pontos, e pegou nove rebotes.

Os tiros de longa distância fizeram a diferença em favor dos Celtics, que acertaram 20 de 39 arremessos de três pontos, contra 18 de 44 tentativas dos Pacers. O reserva Sam Hauser converteu 7 de 8 arremessos de longe e marcou 23 pontos, enquanto Derrick White adicionou 21 pontos - três cestas de três.

Andrew Nembhard liderou os Pacers, atual vice-campeão da NBA, mas que naufraga na temporada - ocupa a última posição da Conferência Leste, com seis vitórias e 25 derrotas - com 18 pontos e quatro cestas de três pontos.

Os Celtics estavam perdendo por 15 pontos no meio do primeiro quarto, mas foram diminuindo a diferença aos poucos, até abrirem vantagem com seis cestas de três pontos no segundo quarto, quando marcaram 47 pontos, conquistando boa vantagem ainda antes do intervalo, quando o placar indicava 75 a 61 para os visitantes.

Pistons perdem para o Jazz nos segundos finais

Keyonte George fez cesta decisiva. MELISSA MAJCHRZAK / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em Salt Lake City, o Utah Jazz contou com uma bandeja no garrafão a 2s1 do fim de Keyonte George para bater o Detroit Pistons por 131 a 129, encerrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

O Detroit Pistons, líder da Conferência Leste, possui a segunda melhor eficiência defensiva da NBA, atrás apenas do Oklahoma City Thunder, mas teve dificuldades para conter George e Lauri Markkanen, que se movimentavam com facilidade após múltiplos bloqueios. Esta foi apenas a sétima derrota dos Pistons em 31 jogos na temporada, a segunda nos últimos nove jogos.

Cade Cunningham, que fez um "double-double" para os visitantes, com 29 pontos e 17 assistências, errou um arremesso contestado no estouro do cronômetro e, em seguida, teve uma longa conversa com os árbitros antes de deixar a quadra.

Pelo lado da franquia de Utah, George anotou 31 pontos, Markkanen marcou 30 e Brice Sensabaugh igualou sua melhor marca na temporada com 20 pontos, substituindo Ace Bailey, que não jogou o segundo tempo devido a uma lesão no quadril.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers 122 x 140 Boston Celtics

Atlanta Hawks 111 x 126 Miami Heat

Orlando Magic 105 x 120 Charlotte Hornets

Washington Wizards 138 x 117 Toronto Raptors

Chicago Bulls 109 x 102 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 108 x 115 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 125 x 104 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 131 x 129 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 103 x 119 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos deste sábado na NBA: