CBG anuncia convocações das seleções brasileiras de Ginástica Rítmica

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a convocação da seleção brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto e da seleção brasileira de Ginástica Rítmica individual da categoria adulta para o ano de 2026.
Camila Ferezin, treinadora da seleção de Conjunto e coordenadora geral de seleções da modalidade, optou por repetir o número de ginastas convocadas em 2025. Neste ano, o Brasil, no conjunto, conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Mundial, realizado no Rio de Janeiro em agosto.
— Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro — afirmou a treinadora.
Veja a lista de convocadas
Conjunto
- Andrielly Cichovicz – La Bella CRC (SC)
- Bárbara Galvão – Sesi (AL)
- Isabella Anselmo – Aginat América (RN)
- Julia Beatriz Kurunczi – Unopar (PR)
- Keila Vitoria Santos – Gorba (BA)
- Duda Arakaki – Marista de Maceió (AL)
- Maria Fernanda Moraes – AABB (RJ)
- Maria Paula Caminha – Gorba (BA)
- Mariana Gonçalves – Agir (PR)
- Marianne Giovacchini – Clube Espéria (SP)
- Nicole Pircio – Unopar (PR)
- Rhayane Vitoria Brum – Agito (PR)
- Sofia Madeira – Incesp (ES)
- Victória Borges – CS Sergipe (SE)
Individual
- Barbara Domingos – Agir (PR)
- Geovanna Santos - Incesp (ES)
- Maria Eduarda Alexandre – Agito (PR)
