CBB define programação da seleção feminina para o Pré-Mundial de Basquete em 2026 

Equipe brasileira busca uma das quatro vagas em jogo no Mundial. CBB / Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete definiu o planejamento visando a preparação para o Pré-Mundial 2026. O torneio será disputado entre 11 e 17 de março, em Wuhan, na China. O trabalho terá quatro etapas de treinamentos no Brasil e duas semanas na Ásia, além de amistosos antes da estreia.

Ainda em 2026, em solo brasileiro, as atletas que atuam no país terão quatro ciclos de treinos, entre 14 e 16, 21 e 23, 28 e 30 janeiro e de 5 a 8 de fevereiro. Essas janelas acontecem fora da data FIBA, ou seja, não é possível contar com atletas que estão no exterior a serviço dos seus clubes, portanto, vale como uma etapa extonfederação Brasileira de Basketball (CBB).

Em fevereiro, entre os dias 22 a 24, o grupo completo viaja para a China, para uma preparação de 14 dias no país que recebe o Pré-Mundial. Além das duas semanas de trabalho físico, técnico, tático e adaptação ao fuso, a seleção brasileira ainda fará dois amistosos contra a seleção da China, nos dias 4 e 6 de março.

Trabalhos iniciaram ainda em 2025

A CBB destaca que a preparação da seleção começou ainda em 2025, com uma etapa de treinos na janela FIBA de novembro, quando o grupo trabalhou por uma semana, sob o comando da técnica Pokey Chatman, em São Paulo.

Além disso, todas as atletas da pré-lista receberão da comissão técnica programas de treinamento individualizados, sendo monitoradas semanalmente sobre os trabalhos realizados, para que todas possam chegar em bom estágio físico e técnico ao treinamento com a seleção.