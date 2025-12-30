Casas Bahia supera bets e banco e compra naming rights do Paulistão 2026

O grupo Casas Bahia adquiriu os naming rights do Campeonato Paulista para 2026. A partir do ano que vem, o maior Estadual do País passará a se chamar Paulistão Casas Bahia.

A negociação foi conduzida pela LiveMode, empresa de mídia e marketing esportivo que negocia os direitos de transmissão do Paulistão. O acordo contempla a exibição da marca em painéis de LED e LED duplo em campo, menções oficiais dos narradores, vinhetas de abertura, produção de conteúdos digitais proprietários e ativações.

A Casas Bahia também estará presente em plataformas estratégicas e vai dar nome aos clássicos que envolvem os quatro maiores clubes do Estado: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os seis jogos entre os principais times de São Paulo serão chamados "Superclássicos Casas Bahia".

Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial e de marketing da Casas Bahia, diz que o acordo representa um movimento estratégico de longo prazo para fazer com que a marca esteja mais conectada ao dia a dia dos brasileiros.

"O Paulistão é muito mais do que um campeonato. Ele faz parte da cultura, da história e da paixão do brasileiro. Estar à frente dessa competição como detentores dos naming rights é um passo muito importante para a Casas Bahia no avanço consistente no território esportivo. É uma parceria que amplia nossa conexão com milhões de consumidores, em momentos de emoção, relevância e grande audiência", afirma.

A Casas Bahia decidiu voltar a investir no futebol em 2024. No ano passado, passou a patrocinar as transmissões do Paulistão e do Brasileirão na CazéTV, no YouTube.

O acordo interrompe a "dinastia" da Sicredi, que deu nome ao Paulistão nas últimas sete edições do torneio, de 2019 a 2025, e nomeou outros nove torneios organizados pela FPF: Paulistão Feminino, as Copinhas Masculina e Feminina, as séries A2, A3, A4, a Segunda Divisão e a Copa Paulista.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) negociou também com casas de apostas, bancos e outras varejistas antes de fechar com a Casas Bahia.