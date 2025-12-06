Carlos Augusto marca, Inter de Milão encerra invencibilidade do Como e assume a ponta na Itália

Em busca da liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão encerrou uma invencibilidade de 12 jogos do Como, surpresa da competição e até então dono da defesa menos vazada, com uma sonora goleada por 4 a 0, neste sábado, no estádio San Siro. Assim, o time comandado por Cristian Chivu vai dormir na ponta da tabela, pressionando seus principais concorrentes pelo título.

O resultado positivo levou o conjunto de Milão aos 30 pontos, ultrapassando Milan e Napoli, ambos com 28, na classificação. Os napolitanos terão uma pedreira pela frente, neste domingo, a Juventus, às 16h45 (de Brasília), enquanto os milanistas visitam o Torino na segunda-feira, também às 16h45.

O brasileiro Luis Henrique começou a partida como titular e foi um dos destaques da Inter de Milão. Foi dele a arrancada no contragolpe e o passe que resultou no gol de Lautaro Martínez, logo aos 11 minutos do primeiro tempo, e de outros desperdiçados pelo atacante argentino em frente à meta do goleiro Butez.

O tento logo no início desestruturou a melhor defesa do Italiano - até então com sete gols sofridos, ao lado da Roma -, que conta com o brasileiro Diego Carlos. Na frente, Nico Paz, destaque da equipe visitante, era vigiado de perto e não conseguia finalizar no gol de Sommer.