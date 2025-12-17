Carlos Alcaraz anuncia fim da parceria com o técnico Juan Carlos Ferrero

Alcaraz durante treino em Roland Garros, observado por Ferrero. Cédric Lecocq / Divulgação/FFT

Uma surpresa na reta final de temporada. Líder do ranking mundial, Carlos Alcaraz anunciou o final de sua parceria com o técnico Juan Carlos Ferrero, com o qual trabalhou durante toda a carreira.

O anúncio foi feito pelo tenista de 22 anos, nesta quarta-feira (17), em suas redes sociais.

—É muito difícil para mim escrever este post. Depois de mais de sete anos juntos, Juanki (Juan Carlos Ferrero) e eu decidimos encerrar nossa parceria como treinador e jogador.

— Obrigado por realizar meus sonhos de infância. Começamos essa jornada quando eu era apenas uma criança, e durante todo esse tempo você me acompanhou em uma aventura incrível, dentro e fora das quadras. E eu aproveitei cada passo do caminho ao seu lado — escreveu o dono de 24 títulos no circuito profissional.

Ex-número 1 do mundo por oito semanas em 2003, Ferrero trabalhou Alcaraz em sua academia localizada em Alicante, na Espanha.

— Chegamos ao topo, e sinto que, se nossos caminhos no esporte tivessem que se separar, que fosse lá de cima. Do lugar pelo qual sempre trabalhamos e que sempre almejamos alcançar. Tantas lembranças me vêm à mente que escolher apenas uma seria injusto. Você me ajudou a crescer como atleta, mas acima de tudo, como pessoa. E algo que valorizo ​​imensamente: aproveitei o processo. É isso que guardarei com carinho, a jornada que compartilhamos — prosseguiu Alcaraz, que falou em tempo de mudanças.

— Agora, estamos vivendo um momento de mudanças, trazendo novas aventuras e novos projetos. Mas tenho certeza de que os enfrentaremos da melhor maneira possível, dando o nosso melhor, como sempre fizemos. Sempre trabalhando juntos. Desejo sinceramente tudo de bom para você em tudo que vier pela frente. Me conforta saber que não deixamos nada por dizer, que demos tudo de nós um ao outro. Obrigado por tudo, Juanki — completou o vencedor de seis torneios de Grand Slam.