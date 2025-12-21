Cardinals x Falcons: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

Cardinals recebe o Falcons em Glendale. Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O futebol americano não para neste fim de ano. No fim da tarde deste domingo (21), um dos confrontos será entre Arizona Cardinals e Atlanta Falcons, às 18h05min. O jogo será realizado State Farm Stadium, em Glendale.

Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.

Arizona Cardinals x Atlanta Falcons

Quando? Domingo (21), às 18h05min

Onde assistir? O NFL Game Pass anuncia a transmissão

Próximos jogos da NFL

