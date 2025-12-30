Capitão do Bilbao critica disputa da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita: 'É uma m...'

Capitão do Athletic Bilbao, o atacante Iñaki Williams criticou o fato de a Supercopa da Espanha ser disputada na Arábia Saudita. O jogador argumenta que o deslocamento intercontinental dificulta a vida dos torcedores e faz com que um time como o de Bilbao se sinta deslocado no estádio e diante de uma torcida estranha. "Jogar na Arábia é uma m...", afirmou.

O time de Bilbao joga com o Osasuna pela 18ª rodada de LaLiga, na qual ocupa a oitava posição, no sábado e quarta-feira enfrenta o Barcelona no King Abdullah Sport City, em Jedá, pela semifinal da Supercopa. O outro time da decisão sairá do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que jogam na quinta-feira.

A Supercopa da Espanha é disputada neste formato desde 2022, por iniciativa da Federação Espanhola de Futebol. A entidade entendeu que um formato com quatro times, com semifinais e final, geraria mais interesse do que o modelo de partida única ou de ida e volta entre duas equipes (campeões de LaLiga e da Copa do Rei), que acontecia até então. Além disso, visando aumentar os ganhos financeiros com a competição, a federação firmou um acordo com o governo árabe para que a Supercopa fosse disputada no país. O contrato vai até 2029.

Iñaki Williams também conta com um fator pessoal para ser contra a Supercopa fora da Espanha. Ele vai se tornar pai pela primeira vez na próxima semana, e o clube avalia se é possível que ele fique de fora da delegação que viajará para a Arábia Saudita.