Campeã Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J da Copa de 2026

A seleção da Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J da Copa do Mundo da América do Norte de 2026, no início da defesa do título conquistado no Catar.

A Albiceleste, comandada na beira do gramado pelo técnico Lionel Scaloni e em campo pelo craque Lionel Messi, estreará na competição diante da Argélia.

A tricampeã mundial (1978, 1986 e 2022) terá um grupo relativamente acessível, consolidando seu status como uma das favoritas para defender o título.

Os locais das partidas da Argentina ainda não foram definidos, já que a Fifa divulgará a tabela completa neste sábado.

O Grupo J será disputado entre as regiões Central e Oeste dos Estados Unidos, abrangendo as cidades de São Francisco, Dallas e Kansas City.

A seleção comandada por Lionel Scaloni vai estrear como atual campeã contra a Argélia, em uma partida na qual Messi poderá se tornar o primeiro jogador a participar de seis Copas do Mundo na história.

O craque, que fará 39 anos no início do torneio, ainda não confirmou sua participação, mas sua excelente fase e a recente renovação de seu contrato com o Inter Miami até 2028 alimentaram as altas expectativas dos torcedores argentinos para verem seu capitão em ação novamente.

Os atuais campeões foram representados por Scaloni no sorteio desta sexta-feira no Kennedy Center, em Washington.

O técnico teve a missão de apresentar o troféu no palco, colocando-o cuidadosamente no suporte enquanto usava luvas brancas impecáveis.

"Na próxima Copa do Mundo, vamos tentar continuar competindo e nunca desistir. É isso que nossos torcedores esperam de nós, e é isso que vamos tentar fazer", declarou Scaloni.