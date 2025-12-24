Camarões vence Gabão (1-0) em sua estreia na Copa Africana de Nações

Camarões começou com o pé direito sua campanha na Copa Africana de Nações (CAN), vencendo o Gabão por 1 a 0 nesta quarta-feira (24), pelo Grupo F, em Agadir, no Marrocos, em uma partida de alta intensidade.

Os 'Leões Indomáveis', que chegaram ao Marrocos em meio a uma grande turbulência interna, apresentaram um futebol sólido.

Apesar do caos que cerca a seleção, que decepcionou ao ficar de fora da Copa do Mundo de 2026, os camaroneses deixaram claro que serão uma força a ser considerada nesta CAN-2025.

Logo após o gol do meia-atacante Karl Etta Eyong, aos 6 minutos, validado depois de uma longa revisão do VAR devido a um possível impedimento, gritos de "Eto'o, Eto'o" ecoaram das arquibancadas do Grand Stade d'Agadir, onde a maioria do público torcia para a seleção camaronesa.

Os torcedores dos cinco vezes campeões africanos endossaram, assim, a estratégia e as decisões polêmicas do presidente da Federação, uma figura controversa no país.

O ex-melhor jogador africano do ano, recentemente reeleito, aproveitou sua vitória para impor sua agenda política e desobedecer às ordens de seu Ministro dos Esportes, Narcisse Mouelle Kombi, demitindo o técnico da seleção nacional, Marc Brys, que ele nunca havia desejado no cargo, apenas 20 dias antes do início do torneio, e substituindo-o por seu assistente inexperiente, David Pagou, um homem de sua confiança.

O próximo jogo de Camarões será no domingo contra a Costa do Marfim, que mais cedo venceu Moçambique por 1 a 0.