Calendário do tênis em 2026: veja as datas e premiações dos principais torneios do ano

Brasileiro é uma das promessas do circuito. TOMAS DINIZ SANTOS / Getty Images via AFP

Cada vez mais em voga no Brasil pelo excelente momento de João Fonseca, o tênis terá um calendário recheado de grandes torneios em 2026. O brasileiro abre a temporada como o 24º colocado no ranking da ATP e terá seus primeiros desafios logo no primeiro mês do ano.

A modalidade terá seu primeiro torneio a partir de 2 de janeiro, com a disputa da United Cup, na Austrália. No entanto, João participará apenas do ATP 250 Brisbane, a partir de 5 de janeiro, e do ATP 250 Adelaide, a partir do dia 12.

Os dois torneios em solo australiano serão em preparação para o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada (início em 18 de janeiro).

Os outros Grand Slams serão em maio (Roland Garros), junho (Wimbledon) e agosto/setembro (US Open). O torneio norte-americano foi o que mais pagou entre os principais campeonatos de tênis em 2025, US$ 75 milhões em prêmios.

Existem nove torneios ATP Masters 1000 por ano no circuito masculino de tênis, sendo eles em Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma, Canadá (Toronto/Montreal), Cincinnati, Xangai e Paris.

Confira o calendário do tênis masculino em 2026

Janeiro

02/01: United Cup-AUS

05/01: ATP 250 de Hong Kong-HKG

05/01: ATP 250 de Brisbane-AUS

12/01: ATP 250 de Adelaide-AUS

12/01: ATP 250 de Auckland-NZL

18/01: Australian Open-AUS

Fevereiro

02/02: ATP 250 de Montpellier-FRA

02/02: Primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis

09/02: ATP 500 de Dallas-USA

09/02: ATP 500 de Roterdã-NED

09/02: ATP 250 de Buenos Aires-ARG

16/02: ATP 250 de Delray Beach-USA

16/02: ATP 500 do Rio de Janeiro-BRA

16/02: ATP 500 de Doha-QAT

23/02: ATP 500 de Acapulco-MEX

23/02: ATP 500 de Dubai-UAE

23/02: ATP 250 de Santiago-CHI

Março

04/03: Masters 1000 de Indian Wells-USA

18/03: Masters 1000 de Miami-USA

30/03: ATP 250 de Bucareste-ROU

30/03: ATP 250 de Houston-USA

30/03: ATP 250 de Marrakech-MAR

Abril

05/04: Masters 1000 de Monte Carlo-MON

13/04: ATP 500 de Barcelona-ESP

13/04: ATP 500 de Munique-GER

22/04: Masters 1000 de Madri-ESP

Maio

06/05: Masters 1000 de Roma-ITA

17/05: ATP 500 de Hamburgo-GER

17/05: ATP 250 de Genebra-SUI

24/05: Roland Garros-FRA

Junho

08/06: ATP 250 de ‘S-Hertogenbosch-NED

08/06: ATP 250 de Stuttgart-GER

15/06: ATP 500 de Halle-GER

15/06: ATP 500 de Queen's-GBR

21/06: ATP 250 de Mallorca-ESP

22/06: ATP 250 de Eastbourne-GBR

29/06: Wimbledon-GBR

Julho

13/07: ATP 250 de Bastad-SWE

13/07: ATP 250 de Gstaad-SUI

13/07: ATP 250 de Umag-CRO

19/07: ATP 250 de Kitzbühel-AUT

20/07: ATP 250 de Los Cabos-MEX

20/07: ATP 250 de Estoril-POR

27/07: ATP 500 de Washington-EUA

Agosto

02/08: Masters 1000 de Montreal-CAN

13/08: Masters 1000 de Cincinnati-EUA

23/08: ATP 250 de Winston-Salem-EUA

31/08: US Open-EUA

Setembro

18/09: Segunda rodada dos qualifiers da Copa Davis

23/09: ATP 250 de Chengdu-CHN

23/09: ATP 250 de Hangzhou-CHN

25/09: Laver Cup-GBR

30/09: ATP 500 de Tóquio-JAP

30/09: ATP 500 de Pequim-CHN

Outubro

07/10: Masters 1000 de Xangai-CHN

19/10: ATP 250 de Almaty-KAZ

19/10: ATP 250 da Bruxelas-BEL

19/10: ATP 250 de Marselha-FRA

26/10: ATP 500 de Basel-SUI

26/10: ATP 500 de Viena-AUT

Novembro

02/11: Masters 1000 de Paris-FRA

08/11: ATP 250 de Estocolmo-SWE

08/11: ATP 250 - local a definir

15/11: ATP Finals-ITA

24/11: Finais da Copa Davis-ITA

Dezembro

Data a definir: Next Gen ATP Finals-ARA