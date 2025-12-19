Calendário do tênis em 2026: veja as datas e premiações dos principais torneios do ano

Cada vez mais em voga no Brasil pelo excelente momento de João Fonseca, o tênis terá um calendário recheado de grandes torneios em 2026. O brasileiro abre a temporada como o 24º colocado no ranking da ATP e terá seus primeiros desafios logo no primeiro mês do ano.
A modalidade terá seu primeiro torneio a partir de 2 de janeiro, com a disputa da United Cup, na Austrália. No entanto, João participará apenas do ATP 250 Brisbane, a partir de 5 de janeiro, e do ATP 250 Adelaide, a partir do dia 12.
Os dois torneios em solo australiano serão em preparação para o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada (início em 18 de janeiro).
Os outros Grand Slams serão em maio (Roland Garros), junho (Wimbledon) e agosto/setembro (US Open). O torneio norte-americano foi o que mais pagou entre os principais campeonatos de tênis em 2025, US$ 75 milhões em prêmios.
Existem nove torneios ATP Masters 1000 por ano no circuito masculino de tênis, sendo eles em Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma, Canadá (Toronto/Montreal), Cincinnati, Xangai e Paris.
Confira o calendário do tênis masculino em 2026
Janeiro
- 02/01: United Cup-AUS
- 05/01: ATP 250 de Hong Kong-HKG
- 05/01: ATP 250 de Brisbane-AUS
- 12/01: ATP 250 de Adelaide-AUS
- 12/01: ATP 250 de Auckland-NZL
- 18/01: Australian Open-AUS
Fevereiro
- 02/02: ATP 250 de Montpellier-FRA
- 02/02: Primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis
- 09/02: ATP 500 de Dallas-USA
- 09/02: ATP 500 de Roterdã-NED
- 09/02: ATP 250 de Buenos Aires-ARG
- 16/02: ATP 250 de Delray Beach-USA
- 16/02: ATP 500 do Rio de Janeiro-BRA
- 16/02: ATP 500 de Doha-QAT
- 23/02: ATP 500 de Acapulco-MEX
- 23/02: ATP 500 de Dubai-UAE
- 23/02: ATP 250 de Santiago-CHI
Março
- 04/03: Masters 1000 de Indian Wells-USA
- 18/03: Masters 1000 de Miami-USA
- 30/03: ATP 250 de Bucareste-ROU
- 30/03: ATP 250 de Houston-USA
- 30/03: ATP 250 de Marrakech-MAR
Abril
- 05/04: Masters 1000 de Monte Carlo-MON
- 13/04: ATP 500 de Barcelona-ESP
- 13/04: ATP 500 de Munique-GER
- 22/04: Masters 1000 de Madri-ESP
Maio
- 06/05: Masters 1000 de Roma-ITA
- 17/05: ATP 500 de Hamburgo-GER
- 17/05: ATP 250 de Genebra-SUI
- 24/05: Roland Garros-FRA
Junho
- 08/06: ATP 250 de ‘S-Hertogenbosch-NED
- 08/06: ATP 250 de Stuttgart-GER
- 15/06: ATP 500 de Halle-GER
- 15/06: ATP 500 de Queen's-GBR
- 21/06: ATP 250 de Mallorca-ESP
- 22/06: ATP 250 de Eastbourne-GBR
- 29/06: Wimbledon-GBR
Julho
- 13/07: ATP 250 de Bastad-SWE
- 13/07: ATP 250 de Gstaad-SUI
- 13/07: ATP 250 de Umag-CRO
- 19/07: ATP 250 de Kitzbühel-AUT
- 20/07: ATP 250 de Los Cabos-MEX
- 20/07: ATP 250 de Estoril-POR
- 27/07: ATP 500 de Washington-EUA
Agosto
- 02/08: Masters 1000 de Montreal-CAN
- 13/08: Masters 1000 de Cincinnati-EUA
- 23/08: ATP 250 de Winston-Salem-EUA
- 31/08: US Open-EUA
Setembro
- 18/09: Segunda rodada dos qualifiers da Copa Davis
- 23/09: ATP 250 de Chengdu-CHN
- 23/09: ATP 250 de Hangzhou-CHN
- 25/09: Laver Cup-GBR
- 30/09: ATP 500 de Tóquio-JAP
- 30/09: ATP 500 de Pequim-CHN
Outubro
- 07/10: Masters 1000 de Xangai-CHN
- 19/10: ATP 250 de Almaty-KAZ
- 19/10: ATP 250 da Bruxelas-BEL
- 19/10: ATP 250 de Marselha-FRA
- 26/10: ATP 500 de Basel-SUI
- 26/10: ATP 500 de Viena-AUT
Novembro
- 02/11: Masters 1000 de Paris-FRA
- 08/11: ATP 250 de Estocolmo-SWE
- 08/11: ATP 250 - local a definir
- 15/11: ATP Finals-ITA
- 24/11: Finais da Copa Davis-ITA
Dezembro
- Data a definir: Next Gen ATP Finals-ARA
