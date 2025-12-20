Caio Bonfim encerra ano como vice-campeão do Circuito Mundial de Marcha Atlética

Campeão mundial dos 20km e vice dos 35km, Caio Bonfim encerrou a temporada como segundo colocado no Circuito Mundial de Marcha Atlética, promovido pela World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo.
O brasileiro, que havia vencido o Tour em 2023 e 2024, acumulou 4.044 pontos, nos três eventos que disputou e ficou a 33 pontos do canadense Evan Dunfee, que no Mundial venceu os 35km.
A terceira posição neste ranking foi do espanhol Paul McGrath, com 3.940 pontos.
O segundo melhor do Brasil na classificação foi Max Batista, que terminou em 77º lugar. Matheus Correia foi o número 201 do ranking.
Feminino
A espanhola María Pérez, bicampeã do mundo nos 20km, liderou a classificação feminina. Ela somou 4.136 pontos, nas três etapas, e superou a mexicana Alegna González, segunda com 3.960, e a italiana Antonella Palmisano, terceira com 3.958 pontos.
Viviane Lyra foi a melhor brasileira na temporada. Ela terminou em 15º lugar, com um total de 3.623 pontos. Gabriela Muniz foi a segunda do País, com 3.180, e o 53º posto no geral.
Elianay Pereira ficou na 131ª posição e Mayara Vicentainer foi a 232ª colocada.