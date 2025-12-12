Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco são eleitos os atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico

O evento ocorreu na noite desta quinta-feira, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Alexandre Loureiro / COB / Divulgação

A noite de gala do esporte brasileiros teve como protagonistas Caio Bonfim, da marcha atlética, e Maria Clara Pacheco, do taekwondo. Eles foram eleitos os melhores atletas do ano no masculino e no feminino, respectivamente, no Prêmio Brasil Olímpico, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), e foram agraciados com o Troféu Rei Pelé. O evento ocorreu na noite desta quinta-feira (11), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em um encontro que reuniu grandes nomes do esporte do país.

— Queremos inspirar a juventude com os valores olímpicos. O brasileiro ama o esporte. Nossos atletas inspiram gerações — destacou Marco Antônio Laporta, presidente do COB.

A vitória de Maria Clara Pacheco marca o fim da hegemonia de Rebeca Andrade. A ginasta foi eleita a atleta do ano nas quatro edições anteriores. Ela e o canoísta Isaquias Queiroz são os maiores vencedores do Prêmio Brasil Olímpico.

A paulista se sagrou campeã mundial até 57 kg no taekwondo. Também a número 1 do ranking mundial e olímpico, além de ter conquistado o ouro no Grand Prix de Muju.

Na disputa, ela venceu Gabi Guimarães, do vôlei, e a campeã mundial Rebeca Lima, do boxe, e a skatista Rayssa Leal.

— Meu técnico provou que eu podia mais. E nos sagramos campeões mundiais. E agradecer de coração meu pai e a minha mãe, que ficou internada em estado muito grave. Ela me pediu a medalha de ouro, mas eu não acreditava. Em nove competições conquistamos sete medalhas de ouro — relatou, emocionada.

A ginástica segue com a modalidade rainha da premiação, com 13 conquistas. Ela é seguida pelo atletismo com oito e o vôlei com cinco.

Bi de Bonfim

Bonfim subiu duas vezes ao pódio no Mundial. Foi ouro nos 20km e prata nos 35km. Ele venceu a disputa com os também campeões mundiais Yago Dora, do surf, e Henrique Marques, do taekwondo. Além de Hugo Calderano, campeão do mundo de tênis de mesa.

Treinado pelo pai e a mãe, mas especialmente por ela, o Bonfim conquistou o bicampeonato como atleta do ano.

— Ano passado achei que era o único que eu teria. Foi um ano de muita gratidão. Na primeira olimpíada fiquei a cinco segundos do índice olímpico. Ela me disse que você vai ter que fazer isso todos os anos se quiser ir para a Olimpíada — contou.

Os outros prêmios da noite

Prêmio revelação: Rebeca Lima (boxe)

Clube destaque olímpico: Esporte Clube Pinheiros-SP

Voto da torcida: João Fonseca (tênis) e Gabi Guimarães (vôlei)

Destaques Jogos da Juventude: Clarisse Rocha Valim (judô) e Davi Souza de Lima (atletismo)

Destaques Jogos da Juventude delegação: São Paulo (primeiro lugar), Rio de Janeiro (segundo lugar) e Paraná (terceiro lugar)

Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Robert Scheidt

Melhor treinador: Diego Guimarães Ribeiro (taekwondo) e Gianetti Bonfim (marcha atlética)

Equipe do ano: seleção brasileira de ginástica rítmica