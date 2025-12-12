Esportes

Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco são eleitos os atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico

Campeão mundial da marcha atlética e campeã mundial de taekwondo até 57kg receberam o Troféu Rei Pelé  

Valter Junior

Direto do Rio de Janeiro

