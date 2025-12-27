Bruno Spindel encerra negociações com o Corinthians após não receber contrato

Bruno Spindel não será o novo diretor de futebol do Corinthians. Favorito ao cargo, o ex-dirigente do Flamengo afirmou que não recebeu o contrato para assinatura após aceitar a proposta do clube paulista e, diante da falta de avanço, decidiu encerrar as conversas.

Segundo Spindel, houve concordância com os termos apresentados pela diretoria corintiana nos últimos dias, e a expectativa era apenas pela formalização do acordo. No entanto, a ausência do envio do documento dentro de um prazo considerado razoável levou o dirigente a colocar fim às tratativas.

O estafe de Spindel demonstrava preocupação com a possibilidade de o Corinthians consultar outros nomes no mercado enquanto mantinha as negociações em espera. Para evitar especulações, o dirigente divulgou uma nota oficial.

"Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional, considero encerradas as tratativas com o clube", disse.

"A decisão decorre da ausência de encaminhamento, em prazo razoável, do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados", concluiu.

A definição do novo diretor de futebol é tratada como prioridade pelo presidente Osmar Stabile, que vem consultando aliados antes de tomar a decisão final. Desde a saída de Fabinho Soldado, chegadas, saídas e renovações de contrato estão paralisadas no clube.