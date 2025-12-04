Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por estelionato por forçar cartão amarelo em jogo do Brasileirão

Bruno Henrique recebeu apenas multa financeira como punição no âmbito esportivo. Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Um recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foi aprovado nesta quinta-feira (4) pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para tornar Bruno Henrique, do Flamengo, réu por estelionato. O irmão Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludymilla Araújo Lima e outras seis pessoas também viraram réus.

Em julho, o jogador tornou-se réu por fraude esportiva pela Justiça do DF. O MPDFT também pediu que ele e os outros apostadores fossem tornados réus por estelionato, mas o pedido foi negado pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, que não viu elementos suficientes na denúncia.

Na época, a defesa do atacante reforçou que para se caracterizar o crime de estelionato, as casas de apostas teriam de apresentar denúncia contra os apostadores. Contudo, conforme o ge.globo, o desembargador Demétrius Gomes, relator do caso, disse que a comunicação sobre o caso, feita pela Associação Internacional da Integridade de Apostas, apresenta legitimidade para representar as casas de apostas atingidas.

— As empresas vítimas demonstraram interesse na punição dos investigados. Essa colaboração ativa e tempestiva afasta qualquer argumento de inércia da representação — explicou o desembargador.

No julgamento desta quinta, a Terceira Turma Criminal do TJDFT recusou o pagamento de fiança no valor de R$ 2 milhões. Segundo o portal, os desembargadores pontuaram que Bruno Henrique não apresenta risco de fuga, o que faz com que medidas cautelares não sejam necessárias. A pena em caso de condenação aos réus pode chegar a cinco anos.

Relembre o caso

A acusação contra Bruno Henrique se dá em função de um cartão recebido em partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, em Brasília. A advertência beneficiou o irmão e outros apostadores.