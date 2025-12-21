Browns x Bills: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

O futebol americano não para neste fim de ano. Na tarde deste domingo (21), um dos confrontos será entre Cleveland Browns e Buffalo Bills, às 15h. O jogo será realizado no Huntington Bank Field, em Cleveland.
Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.
Cleveland Browns x Buffalo Bills
Quando? Domingo (21), às 15h
Onde assistir? A ge tv e o NFL Game Pass anunciam a transmissão
Próximos jogos da NFL
Assista ao Primecast
O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NFL e a NBA toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲