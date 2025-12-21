Broncos x Jaguars: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

Broncos recebem os Jaguars em Denver. Justin Edmonds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O futebol americano não para neste fim de ano. No fim da tarde deste domingo (21), um dos confrontos será entre Denver Broncos e Jacksonville Jaguars, às 18h05min. O jogo será realizado no Empower Field, em Denver.

Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.

Denver Broncos x Jacksonville Jaguars

Quando? Domingo (21), às 18h05min

Onde assistir? ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass anunciam a transmissão

Próximos jogos da NFL

