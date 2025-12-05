Brasília Basquete vence Fortaleza e se aproxima dos líderes do NBB

O Brasília Basquete conquistou uma grande vitória sobre o Fortaleza Basquete Cearense por 105 a 90, na quinta-feira (4), na Arena Nilson Nelson, alcançando a 10ª vitória na temporada do NBB.
Para conquistar a vitória, a equipe de Brasília contou com sete jogadores com pelo menos dois dígitos em pontuação. Com o resultado, o time do Distrito Federal se manteve em terceiro lugar com 83,3% de aproveitamento, muito próximo dos líderes Flamengo e Minas Tênis Clube, com 84,6%.
Lucas Lacerda foi o cestinha do Brasília com 17 pontos, além de quatro assistências.
— O time está evoluindo. Enfrentamos um desafio hoje, sem o técnico Dedé (Barbosa), que não estava aqui, com desfalques como o Carbonari, sem saber se o Brunão ia jogar, mas estamos muito unidos como grupo. Estamos apenas no começo, estamos ainda construindo, mas está sendo muito prazeroso o dia a dia com esse grupo, estou amando, e está dando resultado. Estou vendo como o nosso time está crescendo todo dia e ganhando jogos mais importantes — afirmou Crescenzi, que fez 13 pontos.
Demais resultados da rodada:
- Paulistano (SP) 101 x 77 Botafogo (RJ)
- Basket Osasco (SP) 68 x 93 Mogi Basquete (SP)
- Rio Claro Basquete (SP) 76 x 85 Unifacisa (PB)