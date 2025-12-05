Brasília Basquete vence Fortaleza e se aproxima dos líderes do NBB

Para conquistar a vitória, a equipe de Brasília contou com sete jogadores com pelo menos dois dígitos em pontuação . Com o resultado, o time do Distrito Federal se manteve em terceiro lugar com 83,3% de aproveitamento, muito próximo dos líderes Flamengo e Minas Tênis Clube, com 84,6%.

— O time está evoluindo. Enfrentamos um desafio hoje, sem o técnico Dedé (Barbosa), que não estava aqui, com desfalques como o Carbonari, sem saber se o Brunão ia jogar, mas estamos muito unidos como grupo. Estamos apenas no começo, estamos ainda construindo, mas está sendo muito prazeroso o dia a dia com esse grupo, estou amando, e está dando resultado. Estou vendo como o nosso time está crescendo todo dia e ganhando jogos mais importantes — afirmou Crescenzi, que fez 13 pontos.