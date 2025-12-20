Brasileiro Pat Burgener fica em 13º na segunda etapa da Copa do Mundo de Snowboard Halfpipe

Pat nasceu na Suíça e compete pelo Brasil desde junho deste ano. SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Após conquistar a quarta posição na primeira etapa da Copa do Mundo de snowboard halfpipe, em Secret Garden, na China, o brasileiro Pat Burgener terminou na 13ª colocação na prova disputada nesta sexta-feira (19), em Copper Mountain, nos Estados Unidos.

Quarto colocado na fase classificatória, Pat não teve um bom desempenho nesta sexta no Colorado. Ele caiu na primeira volta e sua nota foi apenas 13.75, ficando em 12º lugar. Na segunda tentativa, ele também não chegou ao final e recebeu 18.25.

Os japoneses dominaram o pódio. A primeira posição ficou com Ryusei Yamada, que fez 94.50 contra 90.50 de Yuto Totsuka. A terceira colocação ficou com o australiano Valentino Guseli.

A terceira das sete etapas da temporada acontece em Calgary, no Canadá. A eliminatória será realizada no dia 31 de dezembro, enquanto a grande final será no dia 2 de janeiro de 2026.

Quem é Pat Burgener

Pat Burgener adotou a cidadania brasileira em junho desse ano. Ele nasceu em Lausanne, na Suíça, tem a 31 anos é filho de mãe libanesa, que viveu no Brasil até os 18 anos, e pai suíço.

Pela antiga bandeira, ele conquistou duas medalhas de bronze, nos Mundiais de 2017 e 2019, e foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.