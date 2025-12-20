Brasileiro Pat Burgener fica em 13º na segunda etapa da Copa do Mundo de Snowboard Halfpipe

Após conquistar a quarta posição na primeira etapa da Copa do Mundo de snowboard halfpipe, em Secret Garden, na China, o brasileiro Pat Burgener terminou na 13ª colocação na prova disputada nesta sexta-feira (19), em Copper Mountain, nos Estados Unidos.
Quarto colocado na fase classificatória, Pat não teve um bom desempenho nesta sexta no Colorado. Ele caiu na primeira volta e sua nota foi apenas 13.75, ficando em 12º lugar. Na segunda tentativa, ele também não chegou ao final e recebeu 18.25.
Os japoneses dominaram o pódio. A primeira posição ficou com Ryusei Yamada, que fez 94.50 contra 90.50 de Yuto Totsuka. A terceira colocação ficou com o australiano Valentino Guseli.
A terceira das sete etapas da temporada acontece em Calgary, no Canadá. A eliminatória será realizada no dia 31 de dezembro, enquanto a grande final será no dia 2 de janeiro de 2026.
Quem é Pat Burgener
Pat Burgener adotou a cidadania brasileira em junho desse ano. Ele nasceu em Lausanne, na Suíça, tem a 31 anos é filho de mãe libanesa, que viveu no Brasil até os 18 anos, e pai suíço.
Pela antiga bandeira, ele conquistou duas medalhas de bronze, nos Mundiais de 2017 e 2019, e foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲