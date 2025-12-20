Brasileiro Keno Marley vence estreia no boxe profissional

Keno venceu por decisão unânime. ED MULHOLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro Keno Marley, ouro na categoria médio nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, e dono de duas medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos, nos 81kg e 92kg, fez sua estreia no boxe profissional nesta sexta-feira (19).

Aos 25 anos, o baiano que participou das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, enfrentou o estadunidense Diarra Davis Jr. A luta válida pela categoria peso-cruzador (até 90,7 kg) foi realizada em Miami e fez parte do card que tem como disputa principal o combate entre o youtuber estadunidense Jake Paul e o ex-campeão mundial dos pesados, o britânico Anthony Joshua.

Keno foi superior nos quatro rounds disputados e venceu por decisão unânime dos juízes, com um triplo 40 a 35.

Em suas redes sociais, o boxeador brasileiro fez questão de valorizar a conquista:

— A estreia no boxe profissional foi do jeito que tinha que ser: sonho realizado, desafio encarado, objetivo alcançado. Treinei em silêncio, aguentei dor e me cobrei muito todos os dias pra chegar pronto até aqui. Hoje eu provei pra mim mesmo que todo sacrifício valeu a pena, com o apoio de uma equipe que esteve comigo do começo ao fim — escreveu o baiano, que afirmou que espera ir bem mais longe.



— Levantei os braços não só pela vitória, mas por tudo que me trouxe até aqui. Pela minha história, pela minha família e por quem acreditou desde o começo. Isso é só o primeiro passo. E eu vou muito mais longe — completou Keno Marley.