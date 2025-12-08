Brasileiras dominam o pódio da etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

As brasileiras dominaram o pódio do Elite 16 de Itapema, Santa Catarina, última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
O título ficou com Carol Solberg e Rebecca, que na decisão venceram Taiana e Talita por fáceis 2 a 0, com um duplo 21/10.
Esta foi o quarto pódio da parceria na temporada. Antes de ouro no litoral catarinense, elas já haviam ficado com os títulos em Quintana Roo (México) e no Rio de Janeiro, além da prata em Brasília. Elas ainda ficaram com um bronze no Campeonato Mundial, na Austrália.
Na disputa do bronze, Thâmela e Vic venceram Thainara e Talita Simonetti por 21/16 e 21/8. Esta foi a quinta medalha da dupla, que foi ouro em Saquarema e Ostrava e prata em Hamburgo e Rio de Janeiro.
O Brasil faturou 15 medalhas no circuito feminino na temporada. Foram cinco ouros, quatro pratas e seis bronzes.
Brasileiros garantem bronze no masculino
Entre os homens, a medalha de bronze foi disputada por duas parcerias brasileiras. Evandro e Arthur Lanci levaram a melhor sobre André Stein e Renato e venceram por 2 a 0 (21/18 e 21/17).
Na temporada, o Brasil ganhou apenas três medalhas no circuito masculino, todas com Evandro e Arthur Lanci, que antes do terceiro lugar em Itapema, haviam ficado com o ouro em João Pessoa e a prata em Brasília.
Na disputa do título, os franceses Elouan Chouikh-Barbez e Joadel Gardoque que marcaram 2 a 0 (21/15 e 22/20) sobre os alemães Tristan Fröbel e Tamo Wüst.
O Circuito Mundial de Vôlei de Praia de 2025 teve 12 etapas Elite 16, as principais do calendário.