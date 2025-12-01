Brasileirão chega em semana final com Santos e Inter ameaçados de rebaixamento; veja chances

A vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, botou fogo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Faltando duas rodadas para o fim, o resultado deixou o cenário da luta contra o descenso. Além do tricolor cearense, também brigam para permanecer na primeira divisão Santos, Internacional, Vitória e Ceará. Sport e Juventude já estão rebaixados e restam definir mais duas equipes que vão para a Série B.

Segundo o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos tem 51,4% de risco de queda. A equipe está em 16º, com os mesmos 41 pontos do Inter, time que abre o Z-4, mas leva a melhor no saldo (-11 a -12).

O Santos tem uma das tabelas mais favoráveis entre os ameaçados. Depois de derrotar o lanterna Sport, a equipe joga em Caxias contra o Juventude, que já caiu e está pensando em 2026. O último jogo será contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. O time mineiro deve poupar titulares pensando nas semifinais da Copa do Brasil.

Após ser goleado pelo Vasco por 5 a 1, o Inter viu a probabilidade de cair aumentar para 40,8%. Os gaúchos demitiram Ramón Díaz do comando técnico e contrataram Abel Braga para tentar fugir da degola. A equipe colorada enfrenta o São Paulo, que também vem de goleada por 6 a 0, para o Fluminense, no MorumBis, e joga na última rodada contra o Red Bull Bragantino.

Invicto há cinco partidas, o Vitória respirou e deixou a zona de rebaixamento após vencer o Mirassol, em casa, por 2 a 0. Os baianos estão em 15º, com 42 pontos, e já jogaram na rodada - empataram sem gols com o Palmeiras, em jogo adiantado. Porém, a equipe ainda tem um jogo atrasado com o Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada. O confronto final será diante do São Paulo, em Salvador.

O Ceará é o que está na situação mais confortável, em 14º, com 43 pontos. Contudo, tem os compromissos mais difíceis: joga no Maracanã contra o Flamengo, campeão da Libertadores e que precisa vencer para confirmar o título do Brasileirão, e enfrenta o Palmeiras, em casa.

O rival Fortaleza é quem tem a situação mais dramática, mas a sequência invicta de oito jogos, com três vitórias consecutivas, animam. O tricolor cearense recebe o Corinthians na próxima partida e encerra o Brasileirão diante do Botafogo, no Rio.

Confira as probabilidades de rebaixamento

Sport - 100.0%

Juventude - 100.0%

Fortaleza - 69.5%

Santos - 51.4%

Internacional - 40.8%

Vitória - 30.6%