Brasileira Beatriz Ferreira defende título mundial de boxe: horário e onde assistir

Bia já fez quatro defesas do título. William Lucas e Gaspar Nóbrega / Inovafoto/Divulgação

A brasileira Beatriz Ferreira irá defender o título mundial dos pesos leves (até 61,235 quilos), versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado (6), em Monte Carlo, contra a turca Elif Nur Turhan.

Bia defenderá o cinturão pela quinta vez. Em abril de 2024, a baiana derrotou a argentina Yanina Del Carmen Lescano, por nocaute técnico, no sexto round, e conquistou o título que estava vago. Oito meses depois, venceu a francesa Licia Boudersa, por decisão unânime, para manter o cinturão.

Em junho de 2025, fez sua segunda defesa do título e venceu a argentina Maria Ines Ferreyra, por decisão dos jurados. Já em setembro, a boxeadora de 32 anos superou a uruguaia Maira Moneo, mais uma vez com definição vinda dos jurados.

Dona de duas medalhas olímpicas (prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024), Bia está invicta como profissional. Ela soma oito vitórias, com dois nocautes.

Sua rival tem 30 anos e também está invicta. Elif Nur Turhan soma 11 vitórias, com sete nocautes. Em sua última apresentação, em agosto, venceu a francesa Rima Ayadi.

Na pesagem, realizada na sexta-feira (5), as duas lutadoras bateram o peso. A brasileira chegou aos 61,1kg, enquanto a turca pesou 60,9kg.

Onde assistir

A luta entre Beatriz Ferreira e Elif Nur Turhan será a terceira de cinco que irão ocorre no Salle des Étoiles, em Mônaco. A programação terá início às 15h (de Brasília), deste sábado (6).

O canal Combate anuncia a transmissão de todas as lutas. O Youtube do Combate e o Combate.com transmitem as duas primeiras do card.