Brasil x Suécia no Mundial feminino de handebol: onde assistir e horário

A seleção brasileira feminina de handebol disputa nesta segunda-feira (1º), às 16h30min, sua terceira partida no Campeonato Mundial da modalidade. Em Stuttgart, na Alemanha, o Brasil vai enfrentar a Suécia. A partida é válida pelo Grupo G. O SporTV 3 e a Cazé TV anunciam a transmissão.
Nas duas primeiras rodadas, o Brasil venceu Cuba (41 a 20) e a República Tcheca (28 a 22) e garantiu vaga na segunda fase. As suecas também estão invictas, após vencerem as tchecas (31 a 23) e as cubanas (46 a 17), e tem a artilheira do Mundial, Clara Lerby, que marcou 17 gols até o momento.
Como é disputado o Mundial
O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.
Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira está no Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, formado pela Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil na 1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia x Brasil - 16h30
Veja as convocadas do Brasil para o Mundial
- Gabriela Moreschi - Metz (FRA)
- Renata Arruda - Gloria Bistrita (ROU)
- Jhennifer Rosa - Saint Amand (FRA)
- Maria Grasielly - Beti Onak (ESP)
- Bruna de Paula - Györi (HUN)
- Kelly Rosa - Dunaujvaros Kohász KA (HUN)
- Mariane Fernandes - MKS Zaglebie Lubin (POL)
- Gabriela Bitolo - Metzingen (ALE)
- Giulia Guarieiro - Thüringer HC (ALE)
- Micaela Rodrigues - Bera Bera (ESP)
- Alexandra do Nascimento - Erice (ITA)
- Jamily Félix - Clube Português (BRA)
- Jéssica Quintino - Baia Mare (ROU)
- Larissa Araújo - CSM Corona Brasov (ROU)
- Marcela Arouinian - Saint Amand (FRA)
- Milena Maria - Szombathely (HUN)
- Sabryne Santos - São Pedro do Sul (POR)
Onde assistir a Brasil x Suécia
O Sportv 3 e a Cazé TV anunciam transmissão ao vivo. A partida irá começar às 16h30min desta segunda-feira (1º).