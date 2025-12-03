Brasil x Coreia do Sul no Mundial feminino de handebol: onde assistir e horário

A seleção brasileira feminina de handebol disputa nesta quarta-feira (3), às 14h, sua primeira partida na segunda fase do Campeonato Mundial da modalidade. Em Dortmund, na Alemanha, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul. A partida é válida pelo Grupo IV do chamado Main Round. O SporTV 2 e a Cazé TV anunciam a transmissão.
O Brasil se classificou para esta fase do Mundial, com três vitórias. Bateu Cuba, República Tcheca e Suécia. Foram exatos 100 gols marcados e 61 sofridos. Bruna de Paula é a artilheira da equipe, com 17, três a mais que Mariane Fernandes.
A Coreia do Sul passou de fase em terceiro lugar em seu grupo, após perder para Noruega e Angola e vencer o Cazaquistão. As sul-coreanas marcaram 77 e levaram 85 gols. Yeong-yeong Lee fez 11 gols e é a principal goleadora da seleção asiática.
Como é disputado o Mundial
A primeira fase do Mundial feminino de handebol teve 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que foram sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançaram para a segunda fase.
Na segunda etapa, chamada de Main Round, as 24 classificadas foram agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira liderou o Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, que teve como classificadas, a Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola e Coreia do Sul.
Cada seleção carrega para esta fase, os resultados contra os rivais do mesmo grupo classificados. Desta forma, as vitórias contra República Tcheca e Suécia seguem válidas para o Brasil.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil:
1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil
2ª fase
03/12 - 14h - Brasil x Coréia do Sul
05/12 - 11h30 - Angola x Brasil
07/12 - 16h30 - Noruega x Brasil
Veja as convocadas do Brasil para o Mundial
- Gabriela Moreschi - Metz (FRA)
- Renata Arruda - Gloria Bistrita (ROU)
- Jhennifer Rosa - Saint Amand (FRA)
- Maria Grasielly - Beti Onak (ESP)
- Bruna de Paula - Györi (HUN)
- Kelly Rosa - Dunaujvaros Kohász KA (HUN)
- Mariane Fernandes - MKS Zaglebie Lubin (POL)
- Gabriela Bitolo - Metzingen (ALE)
- Giulia Guarieiro - Thüringer HC (ALE)
- Micaela Rodrigues - Bera Bera (ESP)
- Alexandra do Nascimento - Erice (ITA)
- Jamily Félix - Clube Português (BRA)
- Jéssica Quintino - Baia Mare (ROU)
- Larissa Araújo - CSM Corona Brasov (ROU)
- Marcela Arouinian - Saint Amand (FRA)
- Milena Maria - Szombathely (HUN)
- Sabryne Santos - São Pedro do Sul (POR)
Onde assistir a Brasil x Coreia do Sul
O Sportv 2 e a Cazé TV anunciam transmissão ao vivo. A partida irá começar às 14h desta quarta-feira (3).