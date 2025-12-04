Brasil x Angola no Mundial Feminino de Handebol: horário e onde assistir

A seleção brasileira feminina de handebol enfrenta Angola, nesta sexta-feira (5), às 11h30min, pela segunda fase do Campeonato Mundial da modalidade. A partida é válida pelo Grupo IV do chamado Main Round e será disputada em Dortmund, na Alemanha. O SporTV 2 e a Cazé TV anunciam a transmissão.
Invicto na competição, com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil pode se classificar para as quartas de final do torneio, se vencer a partida.
Até o momento, a seleção venceu Cuba, República Tcheca, Suécia e Coreia do Sul, com 132 gols marcados e 86 gols soridos. Bruna de Paula é a artilheira da equipe, com 20, quatro gols a mais que Gabriela Bitolo e Giulia Guarieiro.
O adversário
Angola ficou em segundo lugar no Grupo H, com duas vitórias (Cazaquistão e Coreia do Sul) e uma derrota (Noruega). Já na segunda fase estreou com vitória sobre a República Tcheca, por 28 a 25, e se derrotar o Brasil manterá chances de classificação. As angolanas já marcaram 119 gols e sofreram 99. Com 18 gols, Vilma Nenganga é a goleadora da seleção africana.
Como é disputado o Mundial
A primeira fase do Mundial feminino de handebol teve 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que foram sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançaram para a segunda fase.
Na segunda etapa, chamada de Main Round, as 24 classificadas foram agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira liderou o Grupo G, que nesta segunda fase cruza com o H, que teve como classificadas, a Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola e Coreia do Sul.
Cada seleção carrega para esta fase, os resultados contra os rivais do mesmo grupo classificados. Desta forma, as vitórias contra República Tcheca e Suécia seguem válidas para o Brasil.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil:
1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil
2ª fase
03/12 - Brasil 32 x 25 Coréia do Sul
05/12 - 11h30 - Angola x Brasil
07/12 - 16h30 - Noruega x Brasil
Veja as convocadas do Brasil para o Mundial
- Gabriela Moreschi - Metz (FRA)
- Renata Arruda - Gloria Bistrita (ROU)
- Jhennifer Rosa - Saint Amand (FRA)
- Maria Grasielly - Beti Onak (ESP)
- Bruna de Paula - Györi (HUN)
- Kelly Rosa - Dunaujvaros Kohász KA (HUN)
- Mariane Fernandes - MKS Zaglebie Lubin (POL)
- Gabriela Bitolo - Metzingen (ALE)
- Giulia Guarieiro - Thüringer HC (ALE)
- Micaela Rodrigues - Bera Bera (ESP)
- Alexandra do Nascimento - Erice (ITA)
- Jamily Félix - Clube Português (BRA)
- Jéssica Quintino - Baia Mare (ROU)
- Larissa Araújo - CSM Corona Brasov (ROU)
- Marcela Arouinian - Saint Amand (FRA)
- Milena Maria - Szombathely (HUN)
- Sabryne Santos - São Pedro do Sul (POR)
Onde assistir a Brasil x Angola
O Sportv 2 e a Cazé TV anunciam transmissão ao vivo. A partida irá começar às 11h30min desta sexta-feira (5).