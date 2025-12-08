Brasil x Alemanha no Mundial Feminino de Handebol: horário e onde assistir

A seleção brasileira feminina de handebol enfrenta Alemanha, nesta terça-feira (9), às 13h30min, pelas quartas de final do Campeonato Mundial da modalidade. A partida será disputada em Dortmund, na Alemanha. O SporTV 2 e a Cazé TV anunciam a transmissão.
O Brasil busca seu segundo título mundial após a conquista em 2013. Já as alemãs tem como melhor desempenho o vice-campeonato em 1993.
Como chegam as duas seleções
A seleção brasileira faz um excelente torneio e tem apenas uma derrota em seis jogos. Após passar invicta pela primeira fase, quando venceu Cuba, República Tcheca e Suécia, a equipe do técnico Cristiano Rocha bateu Coreia do Sul e Angola, na segunda fase, e perdeu para a atual campeã olímpica Noruega.
Já a Alemanha ainda está invicta e venceu todas as seis partidas que disputou. As donas da casa derrotaram Islândia, Uruguai, Sérvia, Ilhas Faroes, Montenegro e Espanha.
Como é disputado o Mundial
A primeira fase do Mundial feminino de handebol teve 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que foram sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançaram para a segunda fase.
Na segunda etapa, chamada de Main Round, as 24 classificadas foram agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos aconteceram apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificaram para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil:
1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil
2ª fase
03/12 - Brasil 32 x 25 Coréia do Sul
05/12 - Angola 26 x 32 Brasil
07/12 - Noruega 33 x 14 Brasil
Quartas de final
09/12 - 13h30 - Alemanha x Brasil
Veja as convocadas do Brasil para o Mundial
- Gabriela Moreschi - Metz (FRA)
- Renata Arruda - Gloria Bistrita (ROU)
- Jhennifer Rosa - Saint Amand (FRA)
- Maria Grasielly - Beti Onak (ESP)
- Bruna de Paula - Györi (HUN)
- Kelly Rosa - Dunaujvaros Kohász KA (HUN)
- Mariane Fernandes - MKS Zaglebie Lubin (POL)
- Gabriela Bitolo - Metzingen (ALE)
- Giulia Guarieiro - Thüringer HC (ALE)
- Micaela Rodrigues - Bera Bera (ESP)
- Alexandra do Nascimento - Erice (ITA)
- Jamily Félix - Clube Português (BRA)
- Jéssica Quintino - Baia Mare (ROU)
- Larissa Araújo - CSM Corona Brasov (ROU)
- Marcela Arouinian - Saint Amand (FRA)
- Milena Maria - Szombathely (HUN)
- Sabryne Santos - São Pedro do Sul (POR)
Onde assistir a Brasil x Alemanha
O SporTV 2 e a Cazé TV anunciam transmissão ao vivo. A partida irá começar às 13h30min desta terça-feira (9).