Brasil vence Portugal e conquista título da Copa do Mundo Feminina de futsal

Festa brasileira em Pasig, nas Filipinas Divulgação CBF

A seleção brasileira conquistou o título da primeira Copa do Mundo de futsal feminina contra Portugal, nas Filipinas, neste domingo (7). Emilly, Amandinha e Débora Vanin marcaram os gols da vitória por 3 a 0. A Espanha ficou com o terceiro lugar, após derrotar a Argentina por 5 a 1.

Brasil e Portugal começaram a final com cautela. Aos seis minutos, Portugal quase abriu o placar em jogada ensaiada finalizada por Maria Pereira.

O Brasil tinha mais posse de bola, mas quase não conseguia sair do campo de defesa. Na primeira finalização, Ana Catarina defendeu o chute de Natalinha. Na metade da etapa inicial, Emily, melhor jogadora do mundo, completou a jogada iniciada por Amandinha e Ana Luíza e abriu o placar.

Na volta do intervalo, a seleção brasileiro voltou pressionando Portugal. Aos 2 minutos, Amandinha ampliou a vantagem para 2 a 0.

No final da partida, quando Portugal atacava com goleira linha, Débora Vanin aproveitou o gol exposto e chutou do campo de defesa para fechar o placar em 3 a 0.

Primeira edição

O Brasil chegou à final com 100% de aproveitamento depois de liderar o Grupo D com goleadas de 4 a 1 sobre o Irã, 6 a 1 diante da Itália e por 9 a 0 sobre o Panamá. Nas quartas de final passou pelo Japão (6x1) e nas semifinais, pela Espanha (4x1).

A competição reuniu 16 seleções divididas em quatro grupos, com as duas melhores de cada chave avançando ao mata-mata.