Brasil vence a Suécia e segue invicto no Mundial feminino de handebol

Bruna de Paula (E), Gabriela Bitolo (C) e Alexandra Nascimento (E) comemoram vitória. THOMAS KIENZLE / AFP

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou uma vitória histórica, nesta segunda-feira (1º), sobre a Suécia, por 31 a 27, e manteve sua invencibilidade no Campeonato Mundial.

Esta foi a primeira vez que o Brasil derrotou a Suécia, em uma competição oficial. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha avançou invicta para a segunda fase, onde enfrentará Noruega, Angola e Coreia do Sul.

Assim como as norueguesas, que terminaram invictas no Grupo H, as brasileiras irão carregar para a nova fase as vitórias diante das suecas e das tchecas, que também formarão o Grupo 4.

O jogo

Giulia Guarieiro foi um dos destaques do Brasil. Bruno Ruas / Ruas Mídia

Invictos, Brasil e Suécia se enfrentaram para manter a invencibilidade e ter duas vitórias já computadas para a etapa seguinte do Mundial.

As suecas começaram melhor e abriram 4 a 1. Após uma troca na defesa, a seleção marcou três gols seguidos e encostou em 8 a 9, mas as europeias marcaram mais três e novamente abriram frente (12 a 8).

O time brasileiro voltou a reagir e foi para o intervalo perdendo por apenas um gol (16 a 15).

No começo do segundo tempo, Mariane Fernandes empatou para o Brasil e Bruna de Paula fez o gol da virada (17 a 16). O jogo seguiu equilibrado e as duas seleções seguiram iguais até 20 a 20.

Aos poucos, a seleção brasileira foi tomando conta da partida e abriu dois gols de vantagem (23 a 21), mas a Suécia ainda empatou em 23 a 23. Mais uma vez o Brasil marcou dois gols e ficou à frente, conseguindo na reta final ampliar para quatro gols (31 a 27) de diferença.

Com seis gols, Mariane Fernandes foi a artilheira brasileira e eleita a melhor jogadora da partida. Bruna de Paula marcou cinco e Giulia fez quatro, assim como Gabriela Bitolo e Marcela Arouinian.

Artilheira do Mundial, a sueca Clara Lerby terminou o jogo com sete, um mais que Nathalie Hagman, e agora tem 24 gols marcados.

Sueca Clara Lerby é artilheira do Mundial. THOMAS KIENZLE / AFP

Próximo jogo

O Brasil voltará à quadra na próxima quarta-feira (3), contra a Coreia do Sul. A partida acontecerá em Dortmund, na Alemanha.

As sul-coreanas se classificaram em terceiro lugar no Grupo H, com uma vitória (35 x 17 Cazaquistão) e duas derrotas (19 x 34 Noruega e 23 x 34 Angola).

Como é disputado o Mundial

O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.

Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.

A seleção brasileira liderou o Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, que teve como classificadas, a Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola e Coreia do Sul.

Cada seleção carrega para a segunda fase, os resultados contra os rivais do mesmo grupo classificados. Desta forma, as vitórias contra República Tcheca e Suécia seguem válidas para o Brasil.

Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.

Confira a tabela do Brasil:

1ª fase

27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba

29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca

01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil

2ª fase

03/12 - Brasil x Coréia do Sul

05/12 - Angola x Brasil