Brasil vence a Coreia do Sul e fica a uma vitória das quartas de final do Mundial Feminino de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol estreou com vitória na segunda fase do Campeonato Mundial. A equipe segue invicta na competição, que está sendo disputado na Alemanha e na Holanda.
Nesta quarta-feira (3), o Brasil derrotou a Coreia do Sul 32 a 25, na cidade alemã de Dortmund. Com o resultado, basta ao time comandado pelo técnico Cristiano Rocha vencer seu próximo jogo, contra Angola, para garantir a classificação às quartas de final.
Como foi o jogo
O Brasil começou mostrando superioridade diante da Coreia do Sul. Logo aos oito minutos, Marcela fez 5 a 2.
Mas as asiáticas reagiram e viraram em 10 a 9. O empate brasileiro veio em um tiro de sete metros de Gabriela Bitolo, aos 19min30seg.
A partida seguiu equilibrada até a experiente Alexandra Nascimento marcar dois gols e liderar uma corrida de 6 a 0, que deixou a seleção vencendo por 16 a 11, placar dos primeiros 30 minutos.
Segunda etapa
Na etapa final, o Brasil seguiu dominante e não deu chances de reação para a Coreia do Sul. Aos oito minutos, de tiro livre, Kim Min-seo ainda reduziu a diferença para três (18 a 15), mas nada que assustasse as brasileiras.
Larissa Araújo fez 20 a 16 aos 10min30seg e a artilheira da seleção, Bruna de Paula, marcou 22 a 16 aos 12 minutos.
Com a vantagem, Cristiano Rocha optou pro revezar as jogadoras em quadra, oportunizando minutagem às menos usadas e poupando as principais atletas.
Aos 26 minutos, Micaela Rodrigues marcou o 30º gol brasileiro e foi a 12ª das 14 jogadoras de linha a marcar na partida.
No final, o marcador de 32 a 25 confirmou o favoritismo brasileiro, que agora soma quatro vitórias na competição.
Com cinco gols cada, Alexandra Nascimento e Giulia Guarieiro foram as artilheiras do Brasil no jogo. Bruna de Paula, que fez três, foi eleita a melhor da partida.
Próximo jogo
A próxima partida do Brasil no Mundial de Handebol Feminino será contra Angola. Os países entram em quadra na sexta-feira (5), às 11h30min (de Brasília).
Em seu primeiro jogo da segunda fase, as angolanas venceram a República Tcheca por 28 a 25, com destaque para os oito gols marcados por Vilma Nenganga.
Como é disputado o Mundial
A primeira fase do Mundial feminino de handebol teve 32 seleções divididas em oito grupos de quatro. As três primeiras colocadas avançaram para a segunda fase.
Na segunda etapa, chamada de Main Round, as 24 classificadas foram agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira liderou o Grupo G, que na segunda fase enfrenta o Grupo H. Cada seleção carrega para esta fase, os resultados contra os rivais do mesmo grupo classificados. Desta forma, as vitórias contra República Tcheca e Suécia seguem válidas para o Brasil.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil
1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil
2ª fase
03/12 - Brasil 32 x 25 Coréia do Sul
05/12 - 11h30 - Angola x Brasil
07/12 - 16h30 - Noruega x Brasil