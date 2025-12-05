Brasil vence a Angola e está nas quartas de final do Mundial Feminino de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol derrotou Angola, nesta sexta-feira (5), por 32 a 26, e garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Mundial. Esta foi a quinta vitória do Brasil, que segue invicto na competição, disputada na Alemanha e na Holanda.
Nesta sexta, na cidade alemã de Dortmund, o time comandado pelo técnico Cristiano Rocha dominou o confronto com as africanas, com uma boa atuação de Bruna de Paula, eleita a melhor da partida e que marcou sete gols em oito tentativas.
O jogo
O início da partida foi equilibrado. Aos cinco minutos, o Brasil vencia por 5 a 2, mas angolanas empataram com Helena Paulo (7 a 7 ) aos 13min38seg. O equilíbrio seguiu e a seleção brasileira passou à frente, três minutos depois, quando Larissa Araújo fez 10 a 9.
A vantagem subiu para cinco gols (17 a 12), quando Jamily Félix anotou aos 26min30seg. As Leoas, como são chamadas as brasileiras, contaram com cinco gols de Bruna de Paula para marcar 18 a 15 ao final do primeiro tempo. Na seleção de Angola, Helena Paulo foi responsável por sete gols.
O segundo tempo começou com Angola marcando em chute de 7 metros, bem executado por Vilma Nenganga, que deixou a diferença em apenas dois gols (18 a 16) favoráveis ao Brasil.
Mas a experiente Alexandra Nascimento, 44 anos, entrou em ação e marcou dois gols em um minuto e elevou a vantagem brasileira para cinco (22 a 17) aos cinco minutos do segundo tempo.
Com marcação eficiente, boa atuação da goleira Gabriela Moreschi e eficiência no ataque, o Brasil disparou e abriu 10 gols (28 a 18), aos 14 minutos, com Gabriela Bitolo.
As angolanas buscaram reagir e a cinco minutos do final diminuíram a distância para seis gols (31 a 25), após Juliana Machado vencer a goleira Gabriela Moreschi.
Mas o Brasil conseguiu frear o ímpeto da seleção africana e garantiu a vitória e a vaga nas quartas de final pela quinta vez na história.
Próximo jogo
A seleção brasileira encerrará sua participação na segunda fase do Mundial de Handebol Feminino, no domingo (7), às 16h30min, contra a Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais.
Se vencer as norueguesas, o Brasil terminará na liderança do Grupo IV e enfrentará nas quartas, o segundo colocado do Grupo II, que será definido entre Sérvia, Espanha e Montenegro. Se perder ou empatar jogará contra a Alemanha, líder do Grupo II.
Como é disputado o Mundial
A primeira fase do Mundial feminino de handebol teve 32 seleções divididas em oito grupos de quatro. As três primeiras colocadas avançaram para a segunda fase.
Na segunda etapa, chamada de Main Round, as 24 classificadas foram agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira liderou o Grupo G, que na segunda fase enfrenta o Grupo H. Cada seleção carrega para esta fase, os resultados contra os rivais do mesmo grupo classificados. Desta forma, as vitórias contra República Tcheca e Suécia seguem válidas para o Brasil.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil
1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil
2ª fase
03/12 - Brasil 32 x 25 Coréia do Sul
05/12 - Angola 26 x 32 Brasil
07/12 - 16h30 - Noruega x Brasil