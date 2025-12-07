Brasil perde para Noruega no Mundial Feminino de Handebol e encara a Alemanha nas quartas

Giulia Guarieiro tenta superar a forte defesa da Noruega. INA FASSBENDER / AFP

Após cinco vitórias seguidas, a seleção brasileira conheceu a sua primeira derrota no Mundial Feminino de Handebol. Neste domingo (7), em Dortmund, na Alemanha, o time comandado pelo técnico Cristiano Rocha foi derrotado pela Noruega, por 33 a 14. Já classificado para as quartas de final, o Brasil enfrenta a Alemanha na próxima fase.

O Brasil, que se classificou na segunda posição do Grupo IV, enfrenta uma das anfitriãs na terça-feira (9), às 13h15min (de Brasília), em busca de uma vaga nas semifinais. A partida vai ser disputada em Dortmund. Se vencer, jogará uma das semifinais em Roterdã, na Holanda, outra das sedes do torneio.

Até o duelo contra as norueguesas, as Leoas, como as brasileiras são chamadas, apresentaram uma campanha irrepreensível. Na fase de grupos, venceram Cuba, República Tcheca e Suécia. Na segunda etapa, o chamado Main Round, vieram mais dois triunfos sobre a Coreia do Sul e Angola.

No confronto deste domingo, o Brasil começou desconectado, não encaixou o seu jogo e viu a Noruega logo abrir uma vantagem de 7 a 1. Com transições rápidas, as europeias mantiveram a alta intensidade e foram para o intervalo com 18 a 7 no marcador.

No segundo tempo, o técnico brasileiro optou por poupar algumas de suas principais jogadoras como Bruna de Paula, Gabriela Bitolo e Jessica Quintino pensando na sequência do Mundial. Sem mostrar muita resistência diante da superioridade das adversárias, o panorama se manteve e a Noruega confirmou o triunfo e o primeiro lugar do grupo. Nas quartas, as atuais campeãs olímpicas enfrentam a seleção de Montenegro.