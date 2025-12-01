Brasil passa sufoco, mas volta a vencer o Chile nas Eliminatórias para a Copa do Mundo masculina de basquete

Goerginho de Paula fez 17 pontos. Fabricio Miguel / CBB/Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete conquistou sua segunda vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecerá no Catar em 2027. Neste domingo (30), em São Paulo, o time do técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Chile, por 78 a 62 , em jogo válido pelo Grupo C, que ainda tem Colômbia e Venezuela.

O Brasil entrou na quadra do Ginásio Wlamir Marques com o favoritismo ampliado, após a vitória no primeiro confronto, vencido por 82 a 66, na cidade chilena de Valdívia.

O jogo

Com uma atuação forte, a seleção brasileira dominou o primeiro quarto e abriu nove pontos (25 a 16) de vantagem. Já no segundo período, a diferença foi ainda maior e o Brasil foi para o intervalo vencendo por 47 a 25.

Logo que o terceiro quarto iniciou, Petrovic fez um pedido de tempo e alertou a equipe que "queria 40 minutos de intensidade". O treinador sérvio alertou os jogadores que a seleção atuava em casa.

Mas os pedidos não foram atendidos e o Chile fez 26 a 14, reduzindo a desvantagem para 10 (61 a 51) ao final do terceiro tempo.

Alexey Borges foi o cestinha do jogo. Fabricio Miguel / CBB/Divulgação

A seleção brasileira seguiu jogando mal, com erros de ataque e escolhas de seus armadores, o que permitiu aos chilenos encostarem em 67 a 62. Mas logo na sequência, uma bola de três de Alexey Borges foi um sinal de alívio e fez o torcedor levantar nas arquibancadas do ginásio do Corinthians.

No final, o placar de 78 a 62 garantiu a segunda vitória brasileira no torneio, mas deixou um alerta de que sem os principais nomes, o time não pode relaxar.

Com 18 pontos, Alexey Borges foi o cestinha do jogo. O armador brasileiro ainda ganhou três rebotes e fez uma assistência.

— A gente se preparou para a defesa deles, com trocas, bloqueios. Eles aumentaram o nível de intensidade no segundo tempo, cometemos erros, cedemos contra-ataques. Sabíamos que seria um jogo duro, mas o importante foi a vitória — comentou Alexey, após o jogo.

Já o ala-armador Georginho de Paula terminou com 17 pontos, sete rebotes e três assistências, enquanto o ala Léo Meindl fez 11 pontos e apanhou nove rebotes.

A próxima rodada das Eliminatórias acontecerá no dia 27 de fevereiro de 2026, quando o Brasil enfrentará a Venezuela.

Lucas Dias fez 8 pontos e pegou 5 rebotes. Fabricio Miguel / CBB/Divulgação

Como são disputadas as Eliminatórias

As Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo tem 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro, cada. As três melhores se classificam para a segunda fase, onde elas serão agrupadas em dois grupos de seis.

Os classificados para o Mundial serão sete. As vagas ficarão com os três primeiros colocados de cada um dos dois grupos da segunda fase e mais o melhor quarto colocado.

A seleção brasileira está no Grupo C, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo A, que tem Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Nesta nova etapa, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram na fase anterior.

Confira a tabela do Brasil na 1ª fase:

27/11/2025 - Chile 66 x 82 Brasil

30/11/2025 - Brasil 78 x 62 Chile

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil