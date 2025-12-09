Brasil esbarra na defesa da Alemanha e é eliminado do Mundial Feminino de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol foi eliminada pela Alemanha, nas quartas de final do Campeonato Mundial. Nesta terça-feira (9), em Dortmund, as alemãs venceram por 30 a 23 e agora esperam a definição entre Dinamarca e França para conhecer a próxima rival.
Com o resultado, o Brasil repete as campanhas de 2005, 2011 e 2021, quando também terminou entre as oito melhores. A seleção buscava seu segundo título, após a conquista de 2013.
Como foi o jogo
Invictas no torneio, as alemãs foram muito superiores no primeiro tempo. Com eficiência no ataque, que converteu 17 de 24 chutes contra 11 de 19 das brasileiras, as donas da casa ainda contaram com uma grande atuação da goleira Katharina Filter e ainda com os oito erros brasileiros, para vencer por 17 a 11.
O Brasil buscou reagir na segunda etapa, mas seguiu esbarrando na excelente marcação alemã. Com 16 minutos do 30 finais, Marcela reduziu a diferença para cinco gols (23 a 18). Bruna de Paula e Jéssica Quintino marcaram em sequência e o placar caiu para 24 a 20 para a Alemanha.
A torcida alemã, que lotou o Westfalenhalle (10.522 presentes), passou a pedir "defesa, defesa", no melhor estilo NBA, mas Jéssica Quintino e Jhennifer Rosa recolocaram a seleção brasileira na disputa (25 a 22).
Mas a reação brasileira acabou em uma nova série de defesas de Filter, que foi eleita a melhor da partida (MVP), com 14 defesas, e alguns erros no ataque, com alguns estouros do tempo limite de posse de bola e a Alemanha acabou confirmando a vitória por 30 a 23.
— Não jogamos o suficiente para vencer. Estou orgulhosa da nossa equipe. Deixamos tudo em quadra, mas elas (alemãs) jogaram bem e mereceram vencer — disse Bruna de Paula, que ao lado da alemã Antje Döll, com seis gols, foi um das artilheiras do jogo.
Esta foi a segunda derrota do Brasil na competição. Na primeira fase, a seleção venceu Cuba, República Tcheca e Suécia. Na segunda, superou Coreia do Sul e Angola e perdeu para a Noruega, atual campeã olímpica. A equipe brasileira era a única não europeia presente nas quartas de final.
Como é disputado o Mundial
A primeira fase do Mundial feminino de handebol teve 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que foram sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançaram para a segunda fase.
Na segunda etapa, chamada de Main Round, as 24 classificadas foram agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos aconteceram apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificaram para as quartas de final e iniciaram os confrontos eliminatórios.
Confira a campanha do Brasil:
1ª fase
- 27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
- 29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
- 01/12 - Suécia 27 x 31 Brasil
2ª fase
- 03/12 - Brasil 32 x 25 Coréia do Sul
- 05/12 - Angola 26 x 32 Brasil
- 07/12 - Noruega 33 x 14 Brasil
Quartas de final
- 09/12 Alemanha 30 x 23 Brasil
