Brasil enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C da Copa de 2026

O Brasil vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (5) no Kennedy Center, em Washington D.C., nos Estados Unidos.

A seleção pentacampeã mundial, que fez uma campanha turbulenta nas Eliminatórias, buscará seu primeiro título desde 2002 sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que fará sua estreia em Copas do Mundo como técnico.

O Brasil vai estrear contra o Marrocos (11º do ranking da Fifa) no dia 13 de junho.

A seleção marroquina foi quarta colocada no último mundial, no Catar, em 2022, sendo a primeira seleção africana da história a chegar a uma semifinal no torneio.

Brasileiros e marroquinos se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo, na França em 1998, com vitória verde e amarela por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

O segundo jogo será contra a modesta seleção do Haiti (84ª do ranking da Fifa), em 19 de junho. A seleção brasileira nunca enfrentou os haitianos em Copas do Mundo.

E o terceiro adversário do Brasil será a Escócia, no dia 24 de junho.

Os escoceses conquistaram uma classificação épica para a Copa de 2026 após 28 anos de ausência numa partida dramática contra a Dinamarca.

A Escócia (36ª do ranking da Fifa) venceu por 4 a 2 de virada em Hampden Park com um golaço de bicicleta de Scott McTominay além de gols de Kieran Tierney e um chute do meio-campo de Kenny McLean nos acréscimos, em uma virada histórica.

Brasil e Escócia se enfrentaram quatro vezes em Mundiais, todas em fase de grupos, com 3 vitórias brasileiras e um empate: na Copa da Alemanha Ocidental em 1974 (0 a 0), no Mundial da Espanha em 1982 (goleada do Brasil de 4 a 1), na Copa da Itália de 1990 (1 a 0 para o Brasil) e na França em 1998, no jogo de abertura do torneio (vitória brasileira por 2 a 1).

- Amistosos contra França e Croácia -

O Brasil disputará amistosos contra França e Croácia em março, nos Estados Unidos, na reta final da preparação para a Copa de 2026, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.

"Já definimos as seleções que vamos enfrentar: França e Croácia. Só precisamos marcar as datas", disse o presidente da CBF, Samir Xaud, em entrevista ao Sportv após o sorteio em Washington.

A informação foi confirmada pela entidade máxima do futebol brasileiro em um comunicado, embora ainda não tenha especificado as cidades americanas que sediarão os amistosos.

Após o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, concentrou seu plano de preparação em enfrentar adversários de diferentes continentes nesses amistosos.

Em outubro, o Brasil enfrentou adversários asiáticos, goleando a Coreia do Sul por 5 a 0 em Seul e sofrendo uma derrota por 3 a 2 para o Japão em Tóquio.

Em novembro, jogou contra seleções africanas em partidas na Europa: uma vitória por 2 a 0 sobre o Senegal em Londres e um empate em 1 a 1 com a Tunísia em Lille, na França.

Agora, em março, é a vez dos adversários europeus. A convocação de Ancelotti para os jogos contra França e Croácia deve ser muito semelhante à que ele utilizará na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.