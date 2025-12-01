Brasil conquista dois bronzes na Americup de basquete 3x3

O Brasil conquistou duas medalhas de bronze na Americup de basquete 3x3, encerrada no domingo (30), em León, no México.
As mulheres garantiram o quinto pódio em cinco edições do torneio, o segundo bronze seguido, além de três pratas.
Já os homens ganharam a quarta medalha, a segunda de bronze, repetindo o resultado de 2022. Em 2021 e 2023, a seleção foi prata e apenas em 2024 ficou fora do pódio.
Seleção feminina
A seleção feminina perdeu para os Estados Unidos, na estreia, por 21 a 10, mas se recuperou com uma vitória sobre a Jamaica por 18 a 12. Nas quartas de final, o Brasil venceu o Paraguai por 18 a 17, mas caiu para o Canadá, por 21 a 10, nas semifinais.
Na disputa do bronze, vitória sobre a República Dominicana por 21 a 14. Na final, as canadenses perderam para os Estados Unidos, por 21 a 19.
A equipe foi formada por Luana Batista, Gabriela Guimarães, Vitória Moura e Rayane Sant’anna e comandada pela técnica Elen Rosa.
Seleção masculina
O time masculino venceu os dois jogos na primeira fase, contra o Equador por 21 a 13 e o Chile por 21 a 17. Nas quartas de final, superou a República Dominicana por 18 a 12. Nas semifinais, derrota para os Estados Unidos por 21 a 8.
O bronze veio com uma vitória sobre o Canadá por 21 a 16. Os Estados Unidos levaram o ouro ao derrotar Porto Rico por 21 a 15.
A equipe brasileira foi dirigida por Thiago De Sordi e teve Léo Branquinho, Jonatas Mello, Leandro da Silva e Will Weihermann.