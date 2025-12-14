Brasil conquista cinco medalhas na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial Indoor de Tiro com Arco

O Brasil encerrou neste domingo (14), a etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Tiro com Arco, com cinco medalhas (uma de ouro, uma de prata e três de bronze).
A disputa do Rio Indoor 250 ocorreu na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e reuniu alguns dos principais nomes da modalidade.
Domínio brasileiro no arco recurvo feminino
As brasileiras ficaram com as quatro primeiras posições no arco recurvo. O título foi para Ana Luiza Caetano, que na final derrotou Isabelle Etevez por 6 sets a 4 (27/27, 30/27, 28/29, 28/27 e 29/29).
Na disputa do bronze melhor para Ane Marcelle dos Santos, que fez 6 a 2 sobre Ana Clara Machado.
Marcus D'Almeida é bronze
Grande nome do tiro com arco no Brasil, Marcus Vinícius D'Almeida foi surpreendido pelo francês Thomas Chirault, na semifinal, e teve que se contentar com o bronze, após derrotar o colombiano Santiago Arcila por 7 a 3 (30/30, 30/29, 30/30, 30/30 e 29/28).
O campeão foi o estadunidense Brady Ellison, que fez 6 a 4 (30/29, 29/29, 29/29, 29/29 e 29/29) sobre Chirault.
Veterano de 55 anos é bronze no arco composto
A primeira medalha do Brasil no dia, veio com o veterano Roberval dos Santos. O arqueiro de 55 anos garantiu o bronze, na flecha desempate, ao derrotar o holandês Mike Schloesser, 24 anos mais jovem e dono de dois títulos mundiais, entre outros.
Com o marcador em 148 a 148, eles foram para a flechada decisiva e Roberval levou a melhor ao acertar o alvo em cheio, enquanto o europeu não foi tão preciso, apesar do apelido Mr. Perfect (senhor perfeito).
O ouro foi para o dinamarquês Matthias Fullerton, que derrotou o britânico Ajay Scott por 150 a 149.
Brasileira fica em quarto no composto feminino
Na prova feminina do arco composto, a brasileira Bianca Rodrigues, esposa de Marcus D'Almeida, acabou na quarta posição. Ela perdeu o bronze para a mexicana Andrea Becerra, que fez 146 a 142.
A campeã foi a colombiana Alejandra Usquiano, que marcou 147 a 144 sobre a mexicana Dafne Quintero.