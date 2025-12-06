Brasil conhece neste sábado o horário e o local da estreia na Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira conheceu, nesta sexta-feira, quais serão seus adversários no Grupo C da Copa do Mundo 2026. A equipe de Carlo Ancelotti agora saberá o calendário completo da competição nos Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa vai anunciar neste sábado os horários e locais das partidas, incluindo a estreia do Brasil.

A cerimônia será realizada em Washington com início previsto para as 14 horas (horário de Brasília). Além de Gianni Infantino, presidente da Fifa, vão comandar o evento os ex-atletas Ronaldo, Totti, Stoichkov e Lalas. Além disso, cada seleção já classificada para o Mundial também contará com um representante.

Os rivais da seleção na primeira fase são conhecidos: Marrocos, Haiti e Escócia. Resta agora à CBF saber onde serão realizados os confrontos para visitar os últimos locais e determinar como será a logística do elenco brasileiro no ano que vem.

Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil terá jogos nos dias 13, 19 e 24 de junho, respectivamente. Há duas possibilidades na mesa: o Brasil poderá fazer sua estreia na Copa contra Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, ou no Gillette Stadium, em Foxborough, na região de Boston.

A possibilidade maior é de estrear no Gillette Stadium, onde poderia realizar também a partida da segunda rodada, contra o Haiti, no dia 19, e fechar esta fase no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, frente à Escócia, no dia 24.

Para ser a sede da seleção na Copa, a região de Nova York é uma das opções, bem à frente, neste momento, de Orlando, que chegou a ser favorita, mas está praticamente descartada. A região de Boston também está na pauta e poderá ser feita uma visita a locais perto de Atlanta.