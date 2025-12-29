Boxeador britânico Anthony Joshua fica ferido em acidente de trânsito na Nigéria

O boxeador britânico Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos pesados, ficou ferido em um acidente de trânsito na Nigéria que matou duas pessoas nesta segunda-feira (29), informou a imprensa do país africano.

"O veículo que transportava Anthony Joshua se envolveu em um acidente, cujas circunstâncias estão sendo investigadas", disse um porta-voz da polícia do estado de Ogun em comunicado, explicando que o boxeador estava viajando "sentado no banco traseiro do veículo".

Ogun, situado ao norte da capital econômica da Nigéria, Lagos, recebe vários turistas e cidadãos expatriados que retornam ao país nesta época do ano.

Imagens divulgadas na internet mostravam Joshua, cidadão britânico cujos pais nasceram na Nigéria, sem camisa, cercado pelo que pareciam ser fragmentos do vidro quebrado de uma janela.

- De férias -

O empresário de Joshua, Eddie Hearn, declarou ao Daily Mail que ele estava de férias com a família.

"Estamos tentando entrar em contato com Anthony e, enquanto isso, não queremos especular sobre seu estado, mas felizmente parece que ele está bem, pelo que vimos nas imagens", afirmou Hearn.

A polícia informou que o acidente, no qual morreram duas pessoas que estavam no carro de Joshua, ocorreu por volta das 11h da manhã (no horário local, às 7h00 de Brasília) na rodovia que liga Lagos à cidade de Ibadan.

As Forças de Segurança Rodoviária da Nigéria informaram num comunicado que o SUV em que Joshua viajava "aparentemente estava em alta velocidade, perdeu o controle durante uma ultrapassagem e colidiu com um caminhão que estava estacionado fora da estrada".

Uma testemunha do acidente afirmou à revista Punch News que o boxeador viajava em um comboio de dois veículos e estava sentado atrás do motorista.

"O passageiro que estava ao lado do motorista e a pessoa que estava ao lado de Joshua morreram instantaneamente", declarou Adeniyi Orojo à Punch News.

A polícia deu a mesma versão, acrescentando que as duas vítimas eram "passageiros do veículo" e "perderam a vida no local do acidente".

A identidade das vítimas, "dois cidadãos estrangeiros", segundo um porta-voz do governador de Ogun, não foi revelada.

- Mensagem de Jake Paul -

Há dez dias, Anthony Joshua nocauteou o YouTuber Jake Paul em um evento patrocinado pela Netflix e realizado em Miami.

"A vida é muito mais importante do que o boxe. Rezo pelas vítimas, por AJ [Anthony Joshua] e por todas as pessoas afetadas pelo trágico acidente de hoje", escreveu Paul na rede social X.

Joshua, campeão olímpico nos Jogos de Londres-2012, sofreu várias derrotas que prejudicaram seu cartel de lutas. A última delas foi em setembro de 2024, diante de seu compatriota Daniel Dubois.

Após a recente vitória sobre Jake Paul, Joshua lançou um desafio ao também britânico Tyso Fury, outro ex-campeão mundial e contra quem nunca lutou anteriormente.