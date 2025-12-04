Bournemouth x Chelsea: tudo sobre o jogo da 15ª rodada da competição. Arte GZH

Bournemouth e Chelsea se enfrentam neste sábado (6) pelo jogo da 15ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

Escalações para Bournemouth x Chelsea

Bournemouth: Djordje Petrovic, Álex Jiménez, Bafodé Diakité, Veljko Milosavljevic, Adrien Truffert, Tyler Adams, Alex Scott, Amine Adli, Justin Kluivert, Antoine Semenyo, Junior Kroupi. Técnico: Andoni Iraola

Chelsea: Sanchez; Chalobah, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro e Gittens; Delap. Técnico: Enzo Maresca

Onde assistir a Bournemouth x Chelsea

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+

Tempo real de Bournemouth x Chelsea