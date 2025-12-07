Bortoleto lamenta ausência na zona de pontuação e mira 2026: 'Lutar por coisas maiores'

Em sua última prova na temporada de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto passou da euforia do sétimo lugar no grid de largada para o GP de Abu Dabi, conquistado no sábado, à decepção com o 11º lugar na corrida deste domingo. O brasileiro não escondeu a decepção por ter ficado fora da zona de pontuação, após ter sentido o carro competitivo em todo o fim de semana.

"Não vou mentir. É um pouco decepcionante ter terminado fora da zona de pontuação hoje. Infelizmente, tivemos dificuldades com a estabilidade desde a primeira volta e acho que não aproveitamos ao máximo a corrida como deveríamos", lamentou o brasileiro. "É uma pena, porque o carro estava incrível ontem e eu realmente senti que poderíamos ter marcado alguns pontos hoje."

Após largar em sétimo, repetindo seu melhor grid na Fórmula 1, Bortoleto teve problemas com a Sauber ainda no início e perdeu ritmo - e posições. O campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 terminou a prova na 12ª posição, mas ganhou um posto com a punição de cinco segundos imposta a Oliver Bearman, da Haas.

O brasileiro foi o 19º colocado na classificação geral, com 19 pontos, enquanto a Sauber terminou na nona colocação entre as dez equipes, com 70 pontos - à frente da Alpine. Bortoleto destacou o "ano bom e valioso" de aprendizado, mas se mostrou ainda mais feliz pela transformação da Sauber em Audi e por abandonar o carro utilizado neste Mundial.

"A temporada acabou, a gente não vai mais usar este carro ano que vem, graças a Deus, porque é difícil. Sabemos que talvez dê para colocar uma volta (boa) na classificação, mas na corrida realmente o ritmo é sempre difícil", desabafou o piloto em entrevista à Band, prevendo um futuro mais promissor.