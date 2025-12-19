Bologna supera Inter nos pênaltis e vai enfrentar o Napoli na final da Supercopa da Itália

A final da Supercopa da Itália será entre Bologna e Napoli, após o time 'rossoblu' vencer a Inter de Milão nos pênaltis (3-2 após empate em 1 a 1 no tempo normal) nesta sexta-feira (19), em Riade, na Arábia Saudita.

A Inter começou melhor e precisou de apenas 74 segundos para abrir o placar com Marcus Thuram, aproveitando passe de Alessandro Bastoni.

O Bologna empatou ainda no primeiro tempo com Riccardo Orsolini cobrando pênalti (35').

Com a igualdade ao final do tempo regulamentar, a decisão da vaga na final foi para os pênaltis, nos quais três dos batedores interistas, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Ange-Yoan Bonny, desperdiçaram suas cobranças.

Pelo Bologna, Nikola Moro e Juan Miranda erraram, e o veterano Ciro Immobile fez o gol da classificação.

Na quinta-feira, o Napoli eliminou o Milan, atual campeão da Supercopa, vencendo por 2 a 0 um jogo marcado por uma enorme tensão e insultos entre integrantes das duas comissões técnicas.

O clube napolitano condenou nesta sexta-feira o comportamento "totalmente fora de controle" de Massimiliano Allegri, treinador do Milan, que segundo a imprensa italiana será alvo um processo disciplinar.

Na história da Supercopa, o Napoli possui dois títulos (1990, 2014), enquanto o Bologna, que em 2025 encerrou um jejum de 51 anos ao conquistar a Copa da Itália, nunca levantou esse troféu.

A decisão entre Napoli e Bologna será na próxima segunda-feira, a partir das 15h (horário de Brasília).