Bola de Prata 2025 tem domínio de Flamengo e Cruzeiro; veja a seleção

A ESPN realizou nesta segunda-feira, 8, a 56ª edição do tradicional prêmio Bola de Prata, que elege os melhores do Campeonato Brasileiro. O campeão Flamengo e o terceiro colocado Cruzeiro dominaram a premiação. O time ideal contou ainda com jogadores de Mirassol, Palmeiras e Vasco.

O uruguaio Giorgian De Arrascaeta, artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 18 gols, foi eleito o craque do Brasileirão e venceu a Bola de Ouro. O camisa 10 do Flamengo apareceu na seleção ideal junto com outros dois flamenguistas: o zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, que também foi premiado pelo gol mais bonito, marcado na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória.

Terceiro colocado do Brasileirão, o Cruzeiro também foi destaque no Bola de Prata, o time mineiro foi representado pelo atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, além do meia Matheus Pereira e o zagueiro Fabrício Bruno. Além do trio, o volante argentino Lucas Romero também foi escolhido.

Como o Flamengo já está em Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental, e o Cruzeiro se concentra para as semifinais da Copa do Brasil, os jogadores de ambas as equipes não estiveram presentes na premiação.

O Palmeiras foi o único clube dos quatro grandes de São Paulo com um jogador na seleção do Campeonato. Vitor Roque marcou presença na cerimônia e, após receber o prêmio, fez um balanço da temporada em conversa com os jornalistas. "Nem sempre vamos ganhar", iniciou o atacante de maneira categórica ao comentar os dois vices do time, no Brasileirão e Libertadores.

"Entendemos que nosso foco era a Libertadores, mas não foi possível. Agora é focar em 2026, na oportunidade de conquistar um título para a nossa torcida", comentou o jogador.

Além de Vitor Roque, o jovem Allan foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meia-direita de 21 anos foi uma grata surpresa no time de Abel Ferreira na frustrante temporada de 2025.

Sensação do Brasileirão, o Mirassol surpreendeu ao encerrar na quarta posição e conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O clube do interior paulista teve três representantes no Bola de Prata. O experiente Walter, de 38 anos, foi eleito o melhor goleiro, e Reinaldo, ex-São Paulo, foi premiado como o melhor lateral-esquerdo da competição.

Por sua vez, o promissor técnico Rafael Guanaes, de 44 anos, recebeu o Troféu Telê Santana de melhor treinador, desbancando nomes mais badalados, como Filipe Luís e Abel Ferreira.

Apesar da má campanha no Brasileirão, com apenas a 14ª posição, o Vasco foi representado pelo lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi recentemente convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e alimenta o sonho de estar na Copa do Mundo de 2026.

Veja a seleção masculina do Bola de Prata

Walter (goleiro, Mirassol)

Fabrício Bruno (zagueiro, Cruzeiro)

Léo Pereira (zagueiro, Flamengo)

Paulo Henrique (lateral-direito, Vasco)

Reinaldo (lateral-esquerdo, Mirassol)

Lucas Romero (meio-campista, Cruzeiro)

Matheus Pereira (meio-campista, Cruzeiro)

De Arrascaeta (meio-campista, Flamengo)

Vitor Roque (atacante, Palmeiras)

Kaio Jorge (atacante, Cruzeiro)

Pedro (atacante, Flamengo)

Rafael Guanaes (técnico, Mirassol)

Bola de Prata feminino

O Corinthians, campeão brasileiro pela sétima vez - a sexta consecutiva -, dominou a seleção de melhores do Brasileirão na categoria feminina. O time do Parque São Jorge emplacou seis jogadoras na premiação, com destaque para a atacante Johnson, que também venceu na categoria atleta revelação, e a meia Gabi Zanotti, que levou a Bola de Ouro. As zagueiras Mariza e Thaís Ferreira e a atacante Vic Albuquerque também foram premiadas.

Lucas Piccinato, que assumiu o comando time na vaga de Arthur Elias, que foi para a seleção brasileira, venceu como o melhor técnico. A seleção foi completada por outras quatro jogadoras do vice-campeão Cruzeiro além da atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. O gol mais bonito foi de Manu Balbinot, do Real Brasília.

Veja seleção feminina do Bola de Prata

Camila Rodrigues (goleira, Cruzeiro)

Gi Fernandes (lateral-direita, Corinthians)

Mariza (zagueira, Corinthians)

Thaís Ferreira (zagueira, Corinthians)

Gisseli (lateral-esquerda, Cruzeiro)

Lorena Bendoya (volante, Cruzeiro)

Gabi Zanotti (meio-campista, Corinthians)

Vic Albuquerque (meio-campista, Corinthians)

Johnson (atacante, Corinthians)

Byanca Brasil (atacante, Cruzeiro)

Amanda Gutierres (atacante, Palmeiras)