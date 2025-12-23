Esportes

Luto no esporte
Biatleta norueguês Sivert Guttorm Bakken é encontrado morto em quarto de hotel na Itália

Autoridades italianas confirmaram o falecimento do atleta, mas as causas da morte ainda não foram divulgadas.

AFP

Zero Hora

