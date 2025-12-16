Bia Haddad Maia voltará às quadras em janeiro

Tenista brasileira foi confirmada no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Fotojump / Divulgação/SP Open

Depois de três meses afastada das quadras para cuidar da saúde física e mental, Bia Haddad Maia estará de volta às quadras logo no começo de 2026.

A tenista brasileira foi confirmada no WTA 500 de Adelaide, na Austrália, que terá início no dia 12 de janeiro, a segunda semana oficial do calendário.

A brasileira usou seu ranking protegido para entrar na chave principal do torneio australiano. Além de Bia, também participarão Jessica Pegula (6ª), Madison Keys (7ª), Mirra Andreeva (9ª) e Ekaterina Alexandrova (10ª).

Sem atuar desde setembro, a tenista, que já foi top 10 do ranking da WTA, é a atual número 58 do mundo. No Australian Open, terá que repetir a terceira rodada para manter a pontuação e pode somar mais pontos se conseguir ir mais longe.