Beatriz Ferreira perde luta, título mundial dos pesos leves e invencibilidade em Monte Carlo

A boxeadora Beatriz Ferreira perdeu a invencibilidade e o título mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado (6), em Monte Carlo, no principado de Mônaco, diante da turca Elif Nur Turhan, por nocaute a um minuto e oito segundos, no quinto assalto.
Duas vezes medalhista olímpica – prata em Tóquio e bronze em Paris –, Bia, 32 anos, perdeu o cinturão mundial conquistado em abril do ano passado. Ela soma agora nove vitórias, sendo duas por nocaute, e uma derrota.
Elif Nur Turhan, 30 anos, ratificou sua condição de nocauteadora. Invicta como profissional, a pugilista passa a somar 12 vitórias, com oito nocautes.
A luta
Atual campeã e em sua quinta defesa do cinturão, Bia tentou tomar a iniciativa no começo da luta, mas a adversária respondeu e passou a ameaçar a baiana, que acabou sofrendo uma queda, que foi determinada como desequilíbrio, pela árbitra.
Mas logo depois, Elif Nur Tuhan conseguiu um knockdown. A contagem foi aberta, mas Bia Ferreira voltou para a luta.
A turca dominou o segundo round, onde a brasileira apenas buscou se defender e fugir dos potentes golpes da rival. Bia melhorou no terceiro assalto e conseguiu acertar alguns golpes em Nur Turhan.
O quarto round teve as duas boxeadoras ameaçadas por golpes fortes e equilibrou ainda mais as ações.
Mas veio o quinto assalto e a lutadora da Turquia foi para cima da brasileira. Com uma série de golpes cruzados, deixou Bia nas cordas, e fez a atual campeã dobrar os joelhos e cair. A contagem voltou a ser aberta e logo depois, a luta foi encerrada.