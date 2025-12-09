Bayern x Sporting: horário e onde assistir ao vivo ao jogo da Champions League

Bayern de Munique e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (9), às 14h45min, em jogo da sexta rodada da fase de liga da competição. O jogo ocorre na Allianz Arena, em Munique.
Escalações para Bayern de Munique x Sporting
Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Bischof; Kimmich e Goretzka; Karl, Gnabry e Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio e Araújo; Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão, Quenda e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges
Onde assistir a Bayern de Munique x Sporting
A partida será transmitida ao vivo pelo TNT Sports e pelo HBO Max