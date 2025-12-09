Bayern marca contra, mas vira sobre o Sporting e conquista mais uma vitória na Champions

O Bayern de Munique e o Sporting se enfrentaram nesta terça-feira pela sexta rodada da Champions League. Com direito a sinalizadores e festa da torcida, o time alemão comandou a partida. O placar final foi de 3 a 1, com vitória para o elenco dono da casa. Com o resultado, o Bayern chega a 15 pontos, brigando pelo topo, enquanto o Sporting fica estacionado em 10, no meio da tabela.

No primeiro tempo, o destaque foi da equipe comandada por Vincent Kompany que conseguiu arriscar e chegar ao ataque cerca de 10 vezes. Sendo forçado a manter a formação de defesa do elenco, o Sporting precisou recuar na maior parte dos 45 minutos iniciais.

Lennart Karl, de apenas 17 anos, conseguiu arriscar, chegar ao gol e marcar aos quatro minutos do primeiro tempo. A arbitragem, porém, detectou o impedimento na troca de passe que resultou no lance e o primeiro gol do clube alemão foi anulado.

Apesar de o clube bávaro ter dominado as chances de gol no começo da partida, as finalizações do ataque foram fracas, o que prolongou o placar zerado.

Mesmo com o sucesso do ataque do Bayern, aos 8 minutos do segundo tempo, Kimmich se atrapalhou na defesa e protagonizou o gol contra para o Sporting, abrindo o placar.

Em uma jogada trabalhada, o elenco alemão conseguiu se recuperar e Gnarby marcou o gol do empate aos 19 minutos - seu primeiro ataque com sucesso nesta temporada da Champions.

A sequência de boas jogadas seguiu com o gol de Karl aos 23 minutos virando o placar. A comemoração, porém, foi protagonizada por uma discussão entre as equipes, resultando em dois cartões amarelos, um para cada time.