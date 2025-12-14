Bayern de Munique empata em casa com o lanterna Mainz

Imbatível desde o início do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi parado em casa pela primeira vez nesta temporada ao empatar com o lanterna Mainz em 2 a 2 neste domingo (14), pela 14ª rodada.
Perdendo por 2 a 1 na metade do segundo tempo, os bávaros só chegaram ao empate na reta final com um gol de pênalti de Harry Kane (87').
O Bayern continua líder invicto com 38 pontos de 42 possíveis e um retrospecto de 12 vitórias e dois empates, muito à frente de seus principais perseguidores, RB Leipzig e Borussia Dortmund (29 pontos).
O único tropeço do time de Munique no campeonato até aqui havia sido o empate fora de casa com o Union Berlin (2 a 2), no dia 8 de novembro.
No jogo deste domingo, o Bayern saiu na frente aos 29 minutos com mais um gol do jovem Lennart Karl.
Apesar do domínio absoluto dos bávaros (85% de posse de bola, 11 chutes a gol e sete escanteios), o Mainz conseguiu empatar pouco antes do intervalo com Kacper Potulski (45'+2) marcando de cabeça.
E a virada dos visitantes veio no segundo tempo com um gol de Jae-sung Lee, também de cabeça, que surpreendeu o goleiro Manuel Neuer (67').
O Bayern pressionou bastante em busca do empate, mas foi parado pelo goleiro Daniel Batz, principalmente por um chute de ângulo de Serge Gnabry (72').
Batz, porém, nada pôde fazer contra Harry Kane, artilheiro do campeonato com 18 gols, que deixou tudo igual cobrando pênalti (87') que ele mesmo sofreu.
"Quando você joga contra times que lutam por cada ponto, eles sabem se defender bem, sabem como proteger a área, sabem como fazer paradas, bloqueios... e foi isso que aconteceu", disse Kane após a partida.
- Dortmund também empata -
Mais cedo, o Borussia Dortmund deixou escapar a oportunidade de subir para a segunda posição ao empatar em 1 a 1 com o Freiburg.
Um gol de Ramy Bensebaini aos 31 minutos colocou o Dortmund em vantagem, mas Jobe Bellingham foi expulso por uma falta como último homem no início do segundo tempo.
Jogando em casa, o Freiburg aproveitou a superioridade numérica e pressionou em busca do empate, que veio com uma bela finalização de Lucas Höler (75').
Com este resultado, o Dortmund se mantém em terceiro na tabela com os mesmos 29 pontos que o Leipzig, que na sexta-feira foi derrotado por 3 a 1 pelo Union Berlin.
No outro jogo disputado neste domingo, o Stuttgart (6º) goleou o Werder Bremen (12º) fora de casa por 4 a 0.
-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Union Berlin - RB Leipzig 3 - 1
- Sábado:
Hoffenheim - Hamburgo 4 - 1
St Pauli - Heidenheim 2 - 1
B. Mönchengladbach - Wolfsburg 1 - 3
Eintracht Frankfurt - Augsburg 1 - 0
Bayer Leverkusen - Colônia 2 - 0
- Domingo:
Freiburg - Borussia Dortmund 1 - 1
Bayern de Munique - Mainz 2 - 2
Werder Bremen - Stuttgart 0 - 4
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 38 14 12 2 0 51 11 40
2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
3. Borussia Dortmund 29 14 8 5 1 24 12 12
4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9
6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3
7. Eintracht Frankfurt 24 14 7 3 4 29 29 0
8. Union Berlin 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Freiburg 17 14 4 5 5 21 23 -2
10. Colônia 16 14 4 4 6 22 23 -1
11. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4
12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10
13. Wolfsburg 15 14 4 3 7 20 24 -4
14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9
15. Augsburg 13 14 4 1 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Mainz 7 14 1 4 9 13 26 -13
* AFP