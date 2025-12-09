Bayern, Barcelona e Liverpool vencem e Chelsea decepciona; veja resultados da Champions League

Nove partidas foram disputadas nesta terça-feira (9) pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Sete clubes que já venceram a competição estiveram em campo e 26 gols foram marcados durante o dia. Nenhum jogo terminou com o placar zerado.
Na Alemanha, o Bayern até saiu perdendo para o Sporting, mas virou e venceu por 3 a 1, com gols de Gnabry, Karl e Tah. O time chegou à segunda colocação com 15 pontos, mesmo número do líder Arsenal, que joga nesta quarta-feira (10).
O confronto mais aguardado ficou por conta de Inter de Milão e Liverpool, que se enfrentaram no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O único gol foi marcado por Szoboszlai, de pênalti, que deu a vitória aos ingleses.
O outro inglês a entrar em campo foi o Chelsea, atual campeão do mundo, que enfrentou a Atalanta. O time treinado por Enzo Maresca chegou a abrir o placar com o João Pedro, mas cedeu a virada aos adversários. Scamacca e De Ketelaere fizeram os gols da vitória dos italianos por 2 a 1.
E em Barcelona, os donos da casa venceram o Eintracht Frankfurt de virada, também por 2 a 1. O lateral Koundé marcou duas vezes.
Confira os resultados dos jogos desta terça
- Kairat 0x1 Olympiacos
- Bayern 3x1 Sporting
- Atalanta 2x1 Chelsea
- Mônaco 1x0 Galatasaray
- Union Saint-Gilloise 2x3 Olympique de Marselha
- PSV 2x3 Atlético de Madrid
- Barcelona 2x1 Eintracht Frankfurt
- Inter de Milão 0x1 Liverpool
- Tottenham 3x0 Slavia Praha
Veja os jogos desta quarta-feira (10)
14h45min
- Villareal x Copenhague
- Qarabag x Ajax
17h
- Bayer Leverkusen x Newcastle
- Real Madrid x Manchester City
- Benfica x Napoli
- Club Brugge x Arsenal
- Athletic Bilbao x PSG
- Juventus x Pafos
- Borussia Dortmund x Bodø/Glimt