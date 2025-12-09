Bayern, Barcelona e Liverpool vencem e Chelsea decepciona; veja resultados da Champions League

Szoboszlai fez o gol da vitória do Liverpool. STEFANO RELLANDINI / AFP

Nove partidas foram disputadas nesta terça-feira (9) pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Sete clubes que já venceram a competição estiveram em campo e 26 gols foram marcados durante o dia. Nenhum jogo terminou com o placar zerado.

Na Alemanha, o Bayern até saiu perdendo para o Sporting, mas virou e venceu por 3 a 1, com gols de Gnabry, Karl e Tah. O time chegou à segunda colocação com 15 pontos, mesmo número do líder Arsenal, que joga nesta quarta-feira (10).

O confronto mais aguardado ficou por conta de Inter de Milão e Liverpool, que se enfrentaram no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O único gol foi marcado por Szoboszlai, de pênalti, que deu a vitória aos ingleses.

O outro inglês a entrar em campo foi o Chelsea, atual campeão do mundo, que enfrentou a Atalanta. O time treinado por Enzo Maresca chegou a abrir o placar com o João Pedro, mas cedeu a virada aos adversários. Scamacca e De Ketelaere fizeram os gols da vitória dos italianos por 2 a 1.

E em Barcelona, os donos da casa venceram o Eintracht Frankfurt de virada, também por 2 a 1. O lateral Koundé marcou duas vezes.

Confira os resultados dos jogos desta terça

Kairat 0x1 Olympiacos

Bayern 3x1 Sporting

Atalanta 2x1 Chelsea

Mônaco 1x0 Galatasaray

Union Saint-Gilloise 2x3 Olympique de Marselha

PSV 2x3 Atlético de Madrid

Barcelona 2x1 Eintracht Frankfurt

Inter de Milão 0x1 Liverpool

Tottenham 3x0 Slavia Praha

Veja os jogos desta quarta-feira (10)

14h45min

Villareal x Copenhague

Qarabag x Ajax

17h